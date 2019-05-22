Госдума отменяет уплату НДФЛ для граждан на «ипотечных каникулах»REGNUM 09:04

Законопроект об освобождении граждан, оформивших «ипотечные каникулы», от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ) Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Госдума отменяет уплату НДФЛ для граждан на «ипотечных каникулах»

Экономика и жизнь

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