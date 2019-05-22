Экономика
Госдума отменяет уплату НДФЛ для граждан на «ипотечных каникулах»REGNUM 09:04
Законопроект об освобождении граждан, оформивших «ипотечные каникулы», от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ) Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.
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ГД в первом чтении приняла закон, освобождающий выгоду от «ипотечных каникул» от НДФЛ
Экономика и жизнь09:16
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 12:24, Ашберн
Общество
В США сотрудников McDonald’s обвинили в сексуальных домогательствах
Сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах в США, передает телеканал NBC News.
Обновлено в 10:37
Наука
Нейросеть оживила портрет Достоевского и научила его говорить
На представленном разработчике видео дух захватывает от того, насколько реалистично получается у алгоритма обрабатывать изображение.
Обновлено в 11:51
Происшествия
В ДТП с автобусом в Италии пострадали 12 граждан России
В посольстве России в Италии подтвердили RT, что в ДТП с автобусом в итальянской Сиене пострадали российские граждане.
Обновлено в 10:21
Гаджеты
Apple представила новый MacBook Pro
Apple на своем сайте представила новый MacBook Pro с процессорами Intel восьмого и девятого поколений.
Обновлено в 02:30
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес
Яна Рудковская призналась в романе с Димой Биланом
Рудковская сотрудничает с Биланом с 2005 года. После рождения сына у Яны и Евгения певец стал крестным отцом ребенка.
Обновлено в 06:45
Футбол
Каррера заявил, что не вел переговоры с «Ювентусом»
Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" итальянец Массимо Каррера заявил, что руководство туринского "Ювентуса" не связывалось с ним по поводу возможного назначения.
Обновлено в 11:46
Авто
В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer
Обновлено в 11:21
Кино
Ксения Собчак выпустила интервью с Ларсом фон Триером
Обновлено в 09:00
Общество
Почему стоит использовать email рассылку как инструмент рекламы?
Особенно актуально использование email рассылки новичками в бизнесе.
Обновлено в 07:48
Общество
Водонапорную башню – на продажу
В план приватизации муниципального имущества депутаты городской Думы включают здание водонапорной башни на улице Ленинского Комсомола.
Обновлено в 04:51
Политика
В эфире Би-би-си появится программа «Вечер с Владимиром Путиным»
Программа выйдет в эфир под названием «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight With Vladimir Putin).
Обновлено в 07:51
Общество
Депутат Ивановской облдумы обматерила подписчиков в соцсети
Обновлено в 11:46
Общество
Prada отказывается от использования меха
Обновлено в 10:00
Футбол
Чалов стал лучшим игроком 29-го тура РПЛ
Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим игроком 29-го тура РПЛ.
Обновлено в 02:23
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Игры
Codemasters анонсировала перезапуск GRID
Обновлено вчера в 12:32
Армия и оружие
Турция направила в Россию военных для обучения работе с С-400
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие власти отправили в Россию военных для обучения работе с ракетно-зенитными комплексами С-400.
Обновлено в 02:44
Общество
Улюкаев опроверг данные о разводе с женой
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Пассия Петросяна в юности крутила роман с его 73-летним директором
Nation News сообщало, что Петросян и его "пассия" Брухунова появились вместе после слухов о разрыве.
Обновлено в 04:18
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено вчера в 16:32
Технологии
Mail.ru Group запускает сервис по сбору средств
В руководстве отечественного интернет-холдинга Mail.ru Group решили обзавестись собственным аналогом зарубежного сервиса Patreon — Мэйл.ру сообщает о начале тестирования сервиса Boosty.to, который позволит создателям контента получать платежи от поклонников.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Адвокаты надеются, что сестер Хачатурян оправдают
Экспертизы подтвердили, что сестры Хачатурян, убившие своего отца, действовали в рамках необходимой обороны, а сам отец неоднократно совершал в отношении их преступления сексуального характера, поэтому девушек стоит оправдать и посмертно возбудить уголовное дело против Михаила Хачатуряна, заявили журналистам адвокаты сестер.
Обновлено в 11:34
Экономика
Финансовые нарушения выявлены в Большом театре
Проверка Счетной палаты выявила финансовые нарушения в Большом театре, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Авто
Aston Martin показал джеймсбондовскую версию DBS Superleggera
Экстремальная двухдверка Aston Martin DBS Superleggera получила тематическую версию, посвященную 50-летнему юбилею фильма о Джеймсе Бонде «На секретной службе Её Величества» (1969).
Обновлено в 06:15
Общество
«Надо создать прецедент»: Почему кировчане не пускают в квартиры специалистов по проверке газового оборудования
Одной из статей, из-за которой страдают УК стало постановление №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» и сопутствующая статья административного кодекса 9.23.
Обновлено в 03:00
Гаджеты
Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров
Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании.
Обновлено в 07:35
Здоровье
Срок освидетельствования инвалидности паллиативным пациентам сократят
Период освидетельствования инвалидности для паллиативных пациентов будет сокращен в десять раз - с 30 до трех дней.
Обновлено в 12:04