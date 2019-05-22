Экономика

Госдума отменяет уплату НДФЛ для граждан на «ипотечных каникулах»REGNUM 09:04

Законопроект об освобождении граждан, оформивших «ипотечные каникулы», от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ) Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.
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Госдума в I чтении освобождает от НДФЛ при «ипотечных каникулах»

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В эфире Би-би-си появится программа «Вечер с Владимиром Путиным»

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Игры

Codemasters анонсировала перезапуск GRID

Обновлено вчера в 12:32
Армия и оружие

Турция направила в Россию военных для обучения работе с С-400

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие власти отправили в Россию военных для обучения работе с ракетно-зенитными комплексами С-400.
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Общество

Улюкаев опроверг данные о разводе с женой

Обновлено в 10:36
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Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

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Экстремальная двухдверка Aston Martin DBS Superleggera получила тематическую версию, посвященную 50-летнему юбилею фильма о Джеймсе Бонде «На секретной службе Её Величества» (1969).
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Срок освидетельствования инвалидности паллиативным пациентам сократят

Период освидетельствования инвалидности для паллиативных пациентов будет сокращен в десять раз - с 30 до трех дней.
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