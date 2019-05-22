Экономика
Госдума отменяет уплату НДФЛ для некоторых россиянОбщественное телевидение Приморья вчера в 18:35
Россияне, которые находятся на «ипотечных каникулах», получат право не платить НДФЛ, сообщает otvprim.ru . Законопроект уже прошел первое чтение. Речь идет об освобождении от уплаты налога на материальную выгоду, полученную при реализации заемщиком права на получение «каникул».
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Госдума одобрила законопроект об освобождении граждан с правом на ипотечные каникулы от уплаты НДФЛ
Агентство Москвавчера в 08:57
ГД в первом чтении приняла закон, освобождающий выгоду от «ипотечных каникул» от НДФЛ
Экономика и жизньвчера в 09:16
Воспользовавшиеся «ипотечными каникулами» будут освобождены от НДФЛ
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