Экономика
Госдума отменяет уплату НДФЛ для граждан на «ипотечных каникулах»REGNUM вчера в 09:04
Законопроект об освобождении граждан, оформивших «ипотечные каникулы», от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ) Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.
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Воспользовавшиеся «ипотечными каникулами» будут освобождены от НДФЛ
Государственная Дума РФвчера в 08:57
ГД в первом чтении приняла закон, освобождающий выгоду от «ипотечных каникул» от НДФЛ
Экономика и жизньвчера в 09:16
Госдума одобрила законопроект об освобождении граждан с правом на ипотечные каникулы от уплаты НДФЛ
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Соловьев осадил украинца, рассуждающего о захвате Донбасса
В эфире авторской передачи телеведущего Владимира Соловьева украинский дипломат Вадим Трюхан заявил, что Вооруженные силы Украины могут "взять Донбасс за считанные дни".
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Драка водителей на дороге в Кемерове попала на видео
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Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
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Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР
Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
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Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
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В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic прекращает всяческие операции с китайской компанией Huawei.
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