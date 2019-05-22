Экономика

Госдума отменяет уплату НДФЛ для граждан на «ипотечных каникулах»REGNUM вчера в 09:04

Законопроект об освобождении граждан, оформивших «ипотечные каникулы», от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ) Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.
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В Китае казнят шизофреника, зарезавшего двух школьников

Суд средней ступени Шанхая приговорил к смерти страдающего от шизофрении 30-летнего мужчину, который в 2018 году убил ножом двух школьников.
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Экономика

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Происшествия

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Соловьев осадил украинца, рассуждающего о захвате Донбасса

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Британские СМИ назвали дело Бутиной провалом политики США

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Экономика

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Политика

Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
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Может быть, Ливерпуль будет доминировать в течение следующих нескольких лет. Желаю Арсеналу всего наилучшего, чтобы выиграть титул.
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Финансы

Россияне оказались владельцами большей части госдолга России в евро

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Армия и оружие

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Общество

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Политика

Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
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