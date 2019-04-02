Авто

Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилейРИА Новости 04:36

Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
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ГосДума отменила транспортный налог для владельцев угнанных автомобилей

Автостат10:55

Владельцы угнанных автомобилей освобождаются от уплаты транспортного налога

REGNUM07:18

Госдума освободила владельцев угнанных авто от уплаты транспортного налога

Аргументы и Факты05:53

В России отменили транспортный налог на угнанные автомобили

Журнал Авто.ру07:48

Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей

Вести.Финанс05:13

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Авторадио08:13

Госдума освобождает владельцев угнанных автомобилей от транспортного налога

Росбалт02 апреля в 05:14
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 15:02, Ашберн
Политика

Столтенберг допустил принятие в НАТО Украины и Грузии

НАТО не будет отказываться от утверждения о возможности приема в свои ряды Украины и Грузии, и не считает это провокацией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
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Экономика

Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
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В Саратове распылили газовый баллончик в школе

Обновлено в 09:53
Политика

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским

Президент Украины Пётр Порошенко ответил шоумен Владимиру Зеленскому, который накануне вызвал его на дебаты.
Обновлено в 02:15
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

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Шоу-бизнес

Любовница Ромы Жукова обвинила его жену в нападении

Ольга Илларионова, к которой певец Рома Жуков ушел от жены Елены и шестерых детей, обвинила пока еще законную супругу возлюбленного в нападении.
Обновлено в 13:01
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина

Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
Наука

Большие белые акулы находятся в опасности: на них охотятся не только люди

Обновлено в 09:39
Кино

Дмитрий Нагиев вернулся в кино и снимется в фильме «Родина»

Известный актер и шоумен Дмитрий Нагиев приглашен на главную роль в фильме режиссера Сарика Андреасяна под громким названием «Родина».
Обновлено в 13:13
Здоровье

Диетологи определили продукты, которые мешают похудеть

Ольга Усенко диетолог и эксперт по правильному питанию рассказала, что может быть причиной задержки лишнего веса в организме.
Обновлено вчера в 21:19
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин поздравил старшую дочь с днем рождения

«С днем рождения!» — лаконично подписал снимок звездный отец (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Обновлено в 09:19
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Хоккей

Голышев подписал новый контракт с «Автомобилистом» на 4 года

Обновлено в 08:14
Гаджеты

Microsoft представила Windows 10 May 2019 Update

Компания Microsoft анонсировала крупное обновление своей операционной системы — Windows 10 May 2019 Update.
Обновлено в 13:43
Происшествия

В Подмосковье произошло ДТП с пятью автомобилями

Обновлено в 13:17
Армия и оружие

Индия требует доли от продажи Су-57 Китаю

Если РФ решит продать Китаю истребитель пятого поколения Су-57 (FGFA), то Индия вправе будет добиваться выплаты части прибыли себе.
Обновлено в 03:54
Общество

Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании

Обновлено в 13:50
Происшествия

Солист Большого театра получил травму ноги во время спектакля

Обновлено в 14:22
Кино

Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети

В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.
Обновлено в 14:19
Экономика

Власти Калининграда подали иск к Crocus Group Агаларова на 105 млн руб

Министерство строит ельства и ЖКХ Калининградской области подало иск о взыскании с АО «Крокус Интернэшнл» 105 млн руб. «за просрочку исполнения обязательств» по контракту, связанному со строительством стадиона к чемпионату мира 2018 года.
Обновлено в 14:27
Технологии

«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок

«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Общество

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Политика

ЕСПЧ принял жалобы родственников жертв крушения MH17 к России

Родственник жертв считают, что Россия прямо или косвенно несет ответственность за крушение самолета и гибель их родных, а также, что она не расследовала катастрофу надлежащим образом и отказалась сотрудничать с другими следственными группами.
Обновлено в 14:23
Общество

В Аргентине выпустили презервативы для секса по согласию, которые можно открыть только вдвоем

Представители аргентинской компании Tulipan, которая производит интимные товары, выпустили лимитированную партию презервативов, которые можно открыть только вдвоем.
Обновлено в 12:11
Происшествия

В Барселоне задержали 66 граждан Грузии

Грузинские и испанские правоохранители задержали в Барселоне 66 граждан Грузии: 25 за квартирные кражи, 41 - за нарушение правил миграции, сказано в заявлении МВД.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Следствие попросило арестовать мэра Евпатории

Обновлено в 10:53
Общество

Основательницу российского фем-кафе заподозрили в дискриминации

Основательницу петербургского фем-кафе «Симона» Леду Гарину вызвали в прокуратуру. Об этом она сообщила в своем Facebook-аккаунте.
Обновлено в 14:42
Гаджеты

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 добрался до России

Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане

Дамы хорошенько погуляли под прицелом камер, попарились в бане, обменялись одеждой и даже пачкой и пуантами.
Обновлено в 09:05
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