Авто
Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилейРИА Новости вчера в 04:36
Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
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Госдума освободила владельцев угнанных авто от уплаты транспортного налога
Аргументы и Фактывчера в 05:53
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В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Если РФ решит продать Китаю истребитель пятого поколения Су-57 (FGFA), то Индия вправе будет добиваться выплаты части прибыли себе.
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России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
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Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
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Обновлено вчера в 19:45
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Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов
Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
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Обновлено вчера в 23:01
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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов попросил генсека ООН Антониу Гутерреша исключить Эстонию из ООН.
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В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
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Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких
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Объявлена цена на смартфон Xiaomi Mi 9 в России
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«Аль-Садд» Хави стал чемпионом Катара
Победителем чемпионата Катара стал клуб "Аль-Садд".
Обновлено вчера в 14:35
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В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
Шесть человек отравились газом в Кемеровской области
Инцидент произошел в городе Киселёвске в частном доме на Одесской улице.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос
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В московском ТЦ лопнул гигантский аквариум
В торговом учреждении лопнуло стекло у гигантского аквариума. Инцидент произошел в ТЦ «Океания», расположенном на Славянском бульваре.
Обновлено вчера в 06:58
Армия и оружие
В бундестаге призвали к роспуску НАТО
Ной подчеркнул, что Германии необходимо покинуть НАТО. Ранее сообщалось, что в бундестаге призвали срочно снять антироссийские санкции.
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Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено вчера в 17:47
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Три письма Наполеона продали на аукционе более чем за €500 тысяч
Обновлено вчера в 22:27
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Происшествия
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Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс
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Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерь
По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.
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Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»
В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:02