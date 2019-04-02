Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобилиРБК 07:09
Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
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Шоу-бизнес
Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу
Обновлено в 04:14
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Общество
Ford назвал размер компенсаций увольняемым сотрудникам в России
Сотрудникам Ford Sollers в России при добровольном увольнении предложили выплатить от 5,5 до 12 месячных окладов; работники недовольны и настаивают на пересмотре этих сумм, сообщил "Интерфаксу" в четверг представитель профсоюза работников автомобильной промышленности МПРА Игорь Темченко.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Суд арестовал главу Евпатории Филонова
Обновлено в 12:28
Политика
Порошенко согласился сдать анализы на наркотики
Представитель штаба действующего президента Украины Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что нынешний глава государства будет ждать в медпункте шоумена Владимира Зеленского, чтобы сдать анализы, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 09:26
Общество
В Левашово открылся завод по производству уборочной техники
В четверг, 4 апреля, стало известно о том, что в Левашово открылся завод по производству уборочной техники.
Обновлено в 13:25
Происшествия
В Зеленограде автомобиль сбил ребенка и скрылся с места ДТП
Автомобиль сбил несовершеннолетнего в Зеленограде на улице Новокрюковской, водитель скрылся с места происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 09:23
Футбол
Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы
Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14
Политика
Совбез России разработал дополнительные меры безопасности в школах
Совет безопасности России разработал комплекс долговременных мер по борьбе с преступлениями в школах, эти меры утверждены президентом Владимиром Путиным, сообщил заместитель секретаря Совбеза Александр Гребенкин.
Обновлено в 11:25
Общество
Gallup: каждый пятый россиянин хочет эмигрировать
При наличии возможности каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать в другую страну, следует из результатов опроса американской компании Gallup.
Обновлено в 10:36
Общество
Власти решили контролировать контент всех кабельных телеканалов
Минкомсвязь предложила обязать кабельных операторов предоставлять Роскомнадзору доступ к своей сети и устанавливать на ней «средства технического контроля», которые позволят службе «осуществлять контроль и надзор» за исполнением российского законодательства.
Обновлено в 10:02
Теннис
Бенчич вышла в четвертый круг турнира в Чарльстоне
Обновлено в 12:48
Космос
«Союз-СТ» стартовал с космодрома Куру
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
В НАТО решили поддержать Украину в Черном море
Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46
Политика
Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми
Угрозы американской стороны в адрес Турции из-за закупок российских ЗРК С-400 являются пустыми, написал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
Обновлено вчера в 20:20
Хоккей
Вайсфельд отстранён от комментирования матчей с участием «Авангарда»
«Авангард» добился отстранения комментатора «Матч ТВ», известного функционера Леонида Вайсфельда от работы на играх с участием команды.
Обновлено в 09:44
Общество
Снос домов односельчан Кадырова объяснили в правительстве Чечни
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал снос частных домов в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт).
Обновлено в 12:23
Политика
Олег Говорун уходит из администрации президента
Олег Говорун до осени 2011 года возглавлял управление президента по внутренней политике, затем работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.
Обновлено в 10:23
Политика
Мария Захарова: Президент Украины Порошенко сам отказался от Донбасса
Президент Украины Петр Порошенко сам отказался от территорий Донбасса.
Обновлено в 12:38
Наука
Кошки идут по пути собак и учатся запоминать свои имена
Исследования, проведенные японской ученой Ацуко Сайто, доказали, что кошки на самом деле так же, как и собаки, способны различать свои имена.
Обновлено в 12:32
Политика
Президент Эстонии назвала русский язык угрозой для страны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что преподавание русского языка в школах угрожает культуре страны и увеличивает разобщенность эстонского народа.
Обновлено в 12:58
Кино
Скончался маэстро Георгий Данелия
Напомним, режиссёр Георгий Данелия был госпитализирован в реанимационное отделение в ночь на 24 февраля 2019 года из-за обострения, связанного с воспалением лёгких.
Обновлено в 08:22
Происшествия
В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX
Министерство иностранных дел Эфиопии сообщило, что не смогло представить 1 апреля предварительный отчет о причинах авиакатастрофы самолета Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines, в результате которой 10 марта погибли 157 человек, однако отчет будет опубликован в конце этой недели.
Обновлено вчера в 02:52
Технологии
«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок
«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Музыка
В Турции поставили балет «Ромео и Джульетта» на музыку Чайковского
Государственный театр оперы и балета Анкары представил в четверг балет "Ромео и Джульетта" в новом прочтении.
Обновлено в 12:35
Футбол
Роналду проиграл суд журналистам
Конфликт начался с того, что немецкое издание опубликовало данные о способах ухода от налогов, которые использовал Роналду.
Обновлено в 10:20
Здоровье
Плохое питание оказалось вреднее употребления табака
Нездоровое питание уносит больше человеческих жизней во всем мире, чем курение табака, пишет The Guardian.
Обновлено в 10:43
Футбол
Фернандо тренируется в общей группе «Спартака»
Обновлено в 11:01