Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобилиSpeedMe 08:48

Госдума приняла законопроект, согласно которого владельцы угнанных автомобилей освобождаются от уплаты налога на транспорт.
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В России отменили транспортный налог на угнанные автомобили

Журнал Авто.ру07:48

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Авторадио08:13

Госдума освободила владельцев угнанных авто от уплаты транспортного налога

Аргументы и Факты05:53

ГосДума отменила транспортный налог для владельцев угнанных автомобилей

Автостат10:55

Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей

Вести.Финанс05:13

Владельцы угнанных автомобилей освобождаются от уплаты транспортного налога

REGNUM07:18

Госдума освобождает владельцев угнанных автомобилей от транспортного налога

Росбалт02 апреля в 05:14
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 18:05, Ашберн
Политика

Украинский министр пообещал приехать на танке в Москву

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке. Соответствующее заявление он сделал у себя на фейсбуке.
Обновлено в 16:41
Гаджеты

В смартфонах Xiaomi найдена опасная уязвимость

Было установлено, что благодаря уязвимости можно установить на смартфон различные приложения для вымогательства и слежки.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Арестованный Ахмед Барахоев объявил голодовку

Старейшина Ахмед Барахоев, арестованный на десять суток после акции протеста в Магасе, объявил голодовку в нальчикском спецприемнике.
Обновлено в 15:00
Политика

Зеленский предложил Тимошенко вести дебаты с Порошенко

Обновлено в 11:39
Футбол

«Аталанта» повторила достижение «Ювентуса» 1932 года

Как свидетельствует статистика, в последний раз в Серии А так быстро четыре мяча забивались в марте 1932 года в матче "Ювентус" - "Рома".
Обновлено в 16:17
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Театры

Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля

После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:00
Шоу-бизнес

Актер Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц

36-летний актер Анатолий Руденко впервые раскрыл причины расставания с Татьяной Арнтгольц, с которой он сблизился во время съемок сериала "Простые истины".
Обновлено в 06:57
Музыка

Мариинский театр представит в Москве мистерию Рихарда Вагнера «Парсифаль»

4 апреля в концертном зале «Зарядье» в Москве солисты, хор и оркестр петербургского Мариинского театра представят концертное исполнение одного из самых известных и сложных произведений великого немецкого композитора Рихарда Вагнера — торжественную мистерию «Парсифаль».
Обновлено в 04:10
Гаджеты

Официально объявлена цена на смартфон Xiaomi Mi 9 в России

Обновлено в 15:45
Экономика

Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Авто

Volvo XC60 и V60 получили гибрид от Polestar

Компания Volvo представила «заряженные» версии кроссовера Volvo XC60 и универсала Volvo V60, оснащенные 420-сильной гибридной установкой.
Обновлено в 04:55
Здоровье

Врач оценил посмертный диагноз Данелии: подарил себе 10 лет жизни

Еще в феврале Георгий Данелия попал в больницу с воспалением легких, медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу

37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 04:14
Экономика

Фамил Садыгов назначен зампредом правления «Газпрома» по финансам

Фамил Садыгов назначен заместителем председателя правления ПАО "Газпром", курирующим вопросы финансово-экономической деятельности.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Помощника постпреда Кадырова в Крыму отпустили из СИЗО

Глава Чечни уточнил, что Саидов действительно был одним из помощников постпреда, но работал на общественных началах.
Обновлено в 14:40
Общество

Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей

Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия".
Обновлено в 07:07
Авто

Tesla отчиталась о рекордном падении продаж в начале 2019 года

Обновлено в 08:56
Происшествия

Солист Большого театра получил травму ноги во время спектакля

Обновлено в 15:17
Общество

Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon

Обновлено в 17:19
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Экономика

Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы

Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14
Футбол

Калошин: на мой взгляд, судьи VAR справились очень достойно

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал о работе системы VAR, которая была впервые применена в России в полуфинальных матчах Кубка России.
Обновлено в 09:29
Кино

В Сети появился трейлер сериала «Слишком стар, чтобы умереть молодым»

Обновлено в 09:14
Политика

Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»

Обновлено вчера в 13:14
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