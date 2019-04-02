Авто
Госдума отменила транспортный налог на некоторые машиныАвтоВзгляд 08:35
В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог. Сейчас пункт 2 статьи 358 НК РФ гласит, что объектом налогообложения не являются «транспортные средства, находящиеся в розыске».
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«АвтоВАЗ» представил обновленное семейство LADA Granta летом прошлого года на Московском автосалоне.
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АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
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Tesla зафиксировала рекордное падение продаж за квартал
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Политика
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Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе Дональд Трамп уже заявлял о том, что может закрыть южную границу страны в ближайшее время, если Мексика «немедленно не остановит всю нелегальную иммиграцию».
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Политика
Зеленский предложил Тимошенко вести дебаты с Порошенко
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
Лондон запросил экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Ливии
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Общество
Игры разума дошли до «Точки»: бизнесмены, чиновники и жители Приамурья обсудили развитие региона
Наталья Вишневская: «Точка кипения» позволяет замерить градус отношения жителей к собственному региону Форсайт-сессия в «Точке кипения» началась с ухода примерно половины участников, которые не захотели работать в предложенном формате.
Обновлено в 19:06
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
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Политика
Депутаты Госдумы оценили ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей
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Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире
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Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
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Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия".
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