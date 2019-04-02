Авто

Госдума отменила транспортный налог на некоторые машиныАвтоВзгляд 08:35

В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог. Сейчас пункт 2 статьи 358 НК РФ гласит, что объектом налогообложения не являются «транспортные средства, находящиеся в розыске».
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ГосДума отменила транспортный налог для владельцев угнанных автомобилей

Автостат10:55

Владельцы угнанных автомобилей освобождаются от уплаты транспортного налога

REGNUM07:18

Госдума освободила владельцев угнанных авто от уплаты транспортного налога

Аргументы и Факты05:53

В России отменили транспортный налог на угнанные автомобили

Журнал Авто.ру07:48

Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей

Вести.Финанс05:13

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Авторадио08:13

Госдума освобождает владельцев угнанных автомобилей от транспортного налога

Росбалт02 апреля в 05:14
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В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

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