Авто

Госдума отменила транспортный налог на некоторые машиныАвтоВзгляд 08:35

В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог. Сейчас пункт 2 статьи 358 НК РФ гласит, что объектом налогообложения не являются «транспортные средства, находящиеся в розыске».
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ГосДума отменила транспортный налог для владельцев угнанных автомобилей

Автостат10:55

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Авторадио08:13

Владельцы угнанных автомобилей освобождаются от уплаты транспортного налога

REGNUM07:18

В России отменили транспортный налог на угнанные автомобили

Журнал Авто.ру07:48

Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей

Вести.Финанс05:13

Госдума освободила владельцев угнанных авто от уплаты транспортного налога

Аргументы и Факты05:53

Госдума освобождает владельцев угнанных автомобилей от транспортного налога

Росбалт02 апреля в 05:14
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 16:34, Ашберн
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что преподавание русского языка в школах угрожает культуре страны и увеличивает разобщенность эстонского народа.
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Шоу-бизнес

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Стали известны причины смерти 88-летнего режиссера Георгия Данелии.
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Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

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Культура

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Армия и оружие

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Обновлено в 13:33
Экономика

Армения попросила Россию отсрочить выплату кредита на модернизацию АЭС

Армения просит Россию отсрочить выплату кредита на модернизацию Армянской АЭС, сообщил начальник управления внешних связей министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Тигран Мелконян в четверг на 19-м заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.
Обновлено в 12:52
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Экономика

Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Авто

Вертикальную парковку изобрели в Китае

В Китае протестировали вертикальную парковку, которая поможет решить проблему с нехваткой мест.
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Футбол

Юношеская сборная России по футболу сыграет с Португалией на Евро-2019

Состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы 2019 года по футболу среди юношеских команд (U-17).
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Наука

Ученые выяснили, почему люди любят предаваться ностальгии

Психологи Южно-Калифорнийского Университета утверждают, что человеку свойственно вспоминать о хороших временах, когда он особенно сильно переживает неудовлетворенность жизнью.
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Обновлено в 06:25
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Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко

Обновлено в 12:23
Общество

Ford Sollers предлагает увольняемым сотрудникам до 12 окладов

Обновлено в 11:36
Политика

Европарламент согласовал поправки в газовую директиву

В четверг, 4 апреля, Европарламент сообщил об утверждении обновленной версии газовой директивы (2009/73/EC).
Обновлено в 15:43
Шоу-бизнес

Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу

37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 04:14
Происшествия

В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 15:27
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Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане

Дамы хорошенько погуляли под прицелом камер, попарились в бане, обменялись одеждой и даже пачкой и пуантами.
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Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
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Общество

Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой

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Политика

ЕСПЧ уведомил Россию о жалобе 380 родных жертв крушения Boeing в Донбассе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил уведомить правительство России о жалобе 380 родственников погибших при крушении рейса MH17 на востоке Украины.
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Театры

Во время спектакля в Петербурге актриса дала пощечину зрительнице

Обновлено в 12:13
Футбол

Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
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Кино

В Нью-Йорке показали начало финального сезона «Игры престолов»

В США состоялась премьера первой серии последнего сезона популярного телевизионного сериала «Игра престолов», которая выйдет на экраны на канале HBO только 14 апреля.
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Космос

С космодрома Куру стартовала ракета «Союз» с четырьмя спутниками связи

Ранее сообщалось, что старт «Союза» перенесли на полчаса из-за технических проблем, из строя вышла наземная станция слежения.
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