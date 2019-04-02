Авто

Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угонеNews.ru 10:09

Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога. Согласно новым изменениям в Налоговый кодекс, не нужно платить государству за автомобили, которые находятся в розыске, а также за транспортные средства, розыск которых прекращён.
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ГосДума отменила транспортный налог для владельцев угнанных автомобилей

Автостат10:55

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

AutoNews10:59

Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей

Вести.Финанс05:13

Госдума освободила владельцев угнанных авто от уплаты транспортного налога

Аргументы и Факты05:53

В России отменили транспортный налог на угнанные автомобили

Журнал Авто.ру07:48

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Авторадио08:13

Госдума освобождает владельцев угнанных автомобилей от транспортного налога

Росбалт02 апреля в 05:14
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Экономика

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Общество

Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире

Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
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Армия и оружие

Россия вернула Израилю останки погибшего 37 лет назад солдата

Россия передала Израилю останки военнослужащего танкового батальона армии Израиля Захарии Баумеля, который более 37 лет назад пропал без вести в бою у населенного пункта Султан-Якуб в Ливане.
Обновлено в 12:55
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Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.
Обновлено вчера в 12:56
Общество

Новый мэр Владивостока Олег Гуменюк вступил в должность

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Обновлено в 19:06
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено в 13:33
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Роналду проиграл суд обвинившему его в налоговых махинациях журналу

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Происшествия

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В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе.
Обновлено в 20:05
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Стало известно, сколько получат уволенные рабочие завода Ford Sollers

Обновлено в 09:10
Политика

Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону

Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.
Обновлено в 17:13
Политика

России задали вопросы о сбитом «Боинге»

В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
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Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
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Бывшая жена главы Amazon рассказала о разделе имущества

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Олег Говорун уходит из администрации президента

Управление по приграничному сотрудничеству администрации президента (АП) России покидает Олег Говорун, занимавший пост начальника управления.
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Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Экономика

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В США в пятый раз заблокировали резолюцию о публикации доклада Мюллера

Сенатор США от Республиканской партии Рэнд Пол в пятый раз заблокировал резолюцию об обнародовании доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».
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Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети

В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.
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Средняя максимальная ставка по вкладам десятки крупнейших банков России в конце марта снизилась до 7,53% годовых с рекордных за два года 7,72%, следует из статистики Банка России.
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Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС

Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
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«Аталанта» повторила достижение «Ювентуса» 1932 года

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