Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угонеNews.ru 10:09

Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога. Согласно новым изменениям в Налоговый кодекс, не нужно платить государству за автомобили, которые находятся в розыске, а также за транспортные средства, розыск которых прекращён.

Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне

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