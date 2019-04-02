Авто
Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угонеNews.ru вчера в 10:09
Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога. Согласно новым изменениям в Налоговый кодекс, не нужно платить государству за автомобили, которые находятся в розыске, а также за транспортные средства, розыск которых прекращён.
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Госдума освободила владельцев угнанных авто от уплаты транспортного налога
Аргументы и Фактывчера в 05:53
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