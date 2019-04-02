Авто
Госдума отменила транспортный налог для угнанных автомобилей110km.ru 01:47
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога. Теперь осталось дождаться пока новый документ утвердит Совет Федерации и подпишет Президент РФ.
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Госдума освободила владельцев угнанных авто от уплаты транспортного налога
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