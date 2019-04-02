Авто

Госдума отменила транспортный налог для угнанных автомобилей110km.ru 01:47

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога. Теперь осталось дождаться пока новый документ утвердит Совет Федерации и подпишет Президент РФ.
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ГосДума отменила транспортный налог для владельцев угнанных автомобилей

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Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

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Госдума освободила владельцев угнанных авто от уплаты транспортного налога

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Госдума освобождает владельцев угнанных автомобилей от транспортного налога

Росбалт02 апреля в 05:14
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Как сообщало ИА REGNUM, в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Главврач больницы ранее заявлял о необоснованности выдвинутых обвинений, в то время как родители заболевших детей утверждали, что заражение произошло через нестерильные шприцы и катетеры.
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