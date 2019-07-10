Энергетика
Госдума отложила рассмотрение инициативы о сдерживании цен на топливоРоссийская газета 07:44
Госдума отложила до 16 июля решение по поправкам о корректировке механизма, позволяющего регулировать уровень налоговой нагрузки на нефтяные и авиационные компании и сдерживать рост цен на топливо.
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Правительство, «Ростех» и «Ростелеком» заключили трехстороннее соглашение о развитии нового поколения беспроводной сети 5G на территории России.
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Наука
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Космос
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МИД Эстонии счел провокацией салют в честь освобождения Таллина
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Врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что врачам, возможно, не удастся спасти правую руку девочке.
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Футбол
Футбольный клуб ЦСКА сменил конечного бенефициара
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