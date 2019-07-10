Госдума отложила до 16 июля решение по поправкам о корректировке механизма, позволяющего регулировать уровень налоговой нагрузки на нефтяные и авиационные компании и сдерживать рост цен на топливо.

Госдума отложила рассмотрение инициативы о сдерживании цен на топливо

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