Энергетика

Госдума отложила рассмотрение инициативы о сдерживании цен на топливоРоссийская газета 07:44

Госдума отложила до 16 июля решение по поправкам о корректировке механизма, позволяющего регулировать уровень налоговой нагрузки на нефтяные и авиационные компании и сдерживать рост цен на топливо.
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