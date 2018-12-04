Экономика

Госдума отклонила предложение ЛДПР повысить МРОТ до 20 тысяч рублей
Бизнес.Ру
06:29

Ко 2 чтению депутаты от ЛДПР внесли поправку к законопроекту, предлагающую повысить МРОТ в России до 20 тысяч рублей. Госдума ее отклонила, также, как и законопроект о повышении МРОТ до 25 тысяч рублей, внесенный депутатами из КПРФ.
Бизнес.Ру06:29
с чего всё началось
Государственная Дума РФ одобрила во втором чтении законопроект
, увеличивающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с начала 2019 года до уровня прожиточного минимума.
Полит.ру04:11

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Законопроект о повышении МРОТ с 2019 года прошел второе чтение Госдумы

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Госдума может поднять МРОТ на текущей неделе

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Госдума может принять закон о повышении МРОТ на текущей неделе

RT на русскомвчера в 06:11
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Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Экономика

ЦБ предложил разрешить россиянам временно не выплачивать ипотеку

Банк России предлагает разрешить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке в трудных жизненных ситуациях, сообщил первый зампред регулятора Сергей Швецов, выступая в Совете Федерации.
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Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России

Что касается будущей траектории роста, то согласно базовому сценарию, сохранится тенденция постепенного снижения темпов потенциального роста российской экономики с 1,5% в 2017 году до минимума, равного 1,3%, в 2022 году.
Обновлено в 12:01
Энергетика

Reuters узнало о разногласиях России и ОПЕК о сокращении нефтедобычи

Во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Россия согласилась снизить добычу максимум на 150 000 баррелей в день, что не устроило Саудовскую Аравию, которая настаивает на более «равноправном партнерстве».
Обновлено в 11:32
Экономика

В Росимуществе объяснили убыточность конфискации имущества

В настоящее время с другими ведомствами прорабатывается вопрос изменений в законодательство в части возложения бремени затрат на уничтожение конфискованного имущества на бывших владельцев (если они будут установлены), заключили в Росимуществе.
Обновлено в 12:01
Экономика

Прогноз Saxo Bank коснулся глобального транспортного налога

В сообщении инвестиционной финансовой организации говорится, что решение о введении всемирного транспортного налога может быть принято уже в 2019 году.
Обновлено в 11:11
Экономика

В России может измениться вкус и качество пива

Как отмечает издание, представители "Балтики", Heineken и AB InBev Efes сообщили, что крупные пивовары поддержали предложение сократить минимальную норму солода в пиве.
Обновлено в 12:01
Экономика

«Черкизово» купило «Алтайский бройлер» за 4,6 млрд рублей

АО "Алтайский бройлер" куплено у основного собственника белгородской группы компаний "Приосколье" Геннадия Бобрицкого.
Обновлено в 11:50
Финансы

Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделках

Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.
Обновлено в 10:46
Экономика

Владельцем 22,5% аэропорта «Жуковский» стал бывший глава АвтоВАЗа

При учреждении "Рампорт Аэро" в 2014 году ASG контролировала 75% минус одну акцию компании-оператора через ООО "Юнайтед Эйрпортс Менеджмент", но впоследствии ее доля снизилась до 22,5%. В октябрьском сообщении ASG говорилось, что она продала оставшиеся 22,5% руководству "Рампорт Аэро", но кому именно, не уточнялось.
Обновлено в 07:35
Экономика

Российские застройщики с 1 июля открыли 100 счетов эскроу

Как сообщалось, с 1 июля 2018 года, согласно поправкам к долевому законодательству, застройщики в добровольном порядке могут использовать счета эскроу для привлечения средств дольщиков.
Обновлено в 06:53
Финансы

Рынок госдолга США показал первый признак экономической рецессии

Инвесторы обратили на это внимание потому, что такая ситуация на долговом рынке может предшествовать экономической рецессии.
Обновлено в 11:47
Экономика

Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2019-2021 годы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2019−2021 годы.
Обновлено в 11:14
Экономика

Государство впервые заплатит «Первому каналу» за трансляцию парадов

Минобороны заплатит 537 млн руб. "Первому каналу" в качестве компенсации расходов по организации трансляции двух военно-морских парадов в Санкт-Петербурге, прошедших в 2017 и 2018 годах, говорится в распоряжении правительства.
Обновлено в 12:01
Экономика

Кабмин пересмотрит цены на жизненно важные лекарства

Правительство России приняло новую методику определения цен на жизненно необходимые и важнейшие препараты, следует из документа о внесении изменений в постановление правительства.
Обновлено в 11:40
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Thomson Reuters сократит более 3 тыс. сотрудников к 2020 году

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Обновлено в 11:49
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