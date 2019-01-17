Политика

Госдума отказалась участвовать в работе ПАСЕРИА Новости 03:28

"В сложившейся ситуации Государственная дума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты Российской Федерацией взносов в бюджет Совета Европы", — говорится в тексте.
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Вячеслав Володин
Увы, мы были не услышаны. Более того, сегодняшняя позиция ПАСЕ расходится с позицией, которая была изначально зафиксирована странами-участниками Совета Европы, говорящей и подчеркивающей равенство стран-участниц. Парламентская ассамблея отошла от принципов демократии.
— Вячеслав Володин, российский политикREGNUM вчера в 08:28

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