Госдума отказалась направлять делегацию России в ПАСЕТАСС 03:27

Руководствуясь интересами исключительно населения России, мы сегодня приняли решение не возобновлять работу, не направлять делегацию и приостановить платеж в 2019 году. Это порядка 30 миллионов евро. Вот такие решения сегодня были приняты единогласно.

Госдума на заседании в четверг приняла проект заявления, где предлагается не направлять делегацию России на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в январе 2019 года и оставить в силе решение о заморозке выплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы. Решение принято депутатами единогласно.

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