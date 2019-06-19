Экономика
Участников ипотечных каникул освободят от НДФЛПарламентская газета 05:36
Граждан освободят от уплаты НДФЛ при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в ходе ипотечных каникул. Соответствующий закон приняла Госдума.
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Закон об освобождении от НДФЛ граждан с правом на ипотечные каникулы принят Госдумой
Агентство Москва05:35
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