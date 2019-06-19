Госдума освобождает «ипотечные каникулы» и выплаты многодетным от НДФЛREGNUM вчера в 06:01

Законопроект, направленный на освобождение от уплаты подоходного налога (НДФЛ) граждан, оформивших «ипотечные каникулы» или получивших допвыплату из госбюджета на погашение ипотечного кредита, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня.

Госдума освобождает «ипотечные каникулы» и выплаты многодетным от НДФЛ

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