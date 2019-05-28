Экономика
Госдума ограничивает инвестиционные возможности граждан РоссииREGNUM 08:55
Речь идет о разделении инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Такие нормы необходимы, что с одной стороны повысить доверие граждан к финрынку РФ, а с другой — обеспечить защиту прав граждан, которые потребляют финансовые услуги, отмечают авторы инициативы.
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Происшествия
СК завел дело после смерти в Москве упавшего с кровати младенца
«По факту смерти ребенка в одной из столичных больниц возбуждено уголовное дело», — сообщила Иванова.
Обновлено в 08:46
Технологии
В России успешно протестировали первый квантовый телефон
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Снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" неправильно, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 09:17
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Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста
Если Украина решится на провокацию против Крымского моста и будет использовать при этом полученные от США фрегаты, это может привести к широкомасштабным боевым действиям, считает российский военный эксперт.
Обновлено в 06:52
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Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Футбол
Игорь Денисов завершил карьеру футболиста
Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Общество
Минобороны и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear, владельцем которого является рэп-исполнителя Тимати совместно с сетью магазинов "Военторг" представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено 27 мая в 23:59
Происшествия
В Чебоксарах школьница умерла на ЕГЭ по математике
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Общество
ФАС возбудила дело против «Ростелекома»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело в отношении ПАО "Ростелеком" за нарушение закона о защите конкуренции после заявления ПАО "Мегафон", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Петербурге в массовом ДТП пострадали три человека
В результате пострадали водитель Renault, пассажирки автомобилей Dodge и Hyundai госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Москве арестован бывший глава Дальневосточной оперативной таможни
Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления Павла Фомина, подозреваемого в получении крупной взятки.
Обновлено в 09:47
Здоровье
Алексей Текслер проверяет работу челябинской санавиации
Обновлено в 02:50
Происшествия
На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль
Пожар возник на корабле на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 07:31
Общество
МЧС предупредило о сильной жаре в Москве
Обновлено в 04:47
Происшествия
Во Львове толпа штурмом взяла здание горсовета
Обновлено в 08:20
Футбол
Блаттер подаст суд на Инфантино
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер сообщил о том, что подаст в суд на нынешнего руководителя организации Джанни Инфантино.
Обновлено в 08:53
Политика
Зеленский нанесёт первый зарубежный визит в Брюссель
Новый президент Украины нанесёт первый зарубежный визит в Брюссель.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Ростовского блогера заподозрили в вымогательстве денег у полиции
В Ростове в отношении местного видеоблогера возбуждено уголовное дело по подозрению в вымогательстве денег у сотрудников полиции под угрозой публикации компрометирующей информации.
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Политика
Захарова призвала немецкие СМИ объясниться за скандал с «россиянкой»
Представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к немецким СМИ, опубликовавшим видеозапись с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристана Штрахе и «россиянки».
Обновлено в 07:13
Политика
Китай лишит США редкоземельных металлов
Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Политика
В ЕС признали переговоры о вступлении Турции в союз тупиковыми
Европейская комиссия считает, что «Турция продолжает отдаляться от Евросоюза», отступая от принципов верховенства права, в связи с чем переговоры о присоединении страны к ЕС являются тупиковыми.
Обновлено в 08:31
Политика
На Украине из АП после ухода Порошенко исчезла база секретных данных
Из ситуационной комнаты администрации президента Украины исчезли серверы с секретной информацией, сообщил глава СНБО Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 14:50
Культура
YouTube-канал T-Series первым в истории набрал 100 млн подписчиков
Индийский канал T-Series первым в истории YouTube набрал 100 млн подписчиков. Шведский блогер PewDiePie отстает на 4 млн подписчиков.
Обновлено в 08:20