Экономика

Госдума ограничивает инвестиционные возможности граждан РоссииREGNUM 08:55

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Речь идет о разделении инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Такие нормы необходимы, что с одной стороны повысить доверие граждан к финрынку РФ, а с другой — обеспечить защиту прав граждан, которые потребляют финансовые услуги, отмечают авторы инициативы.
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Законопроект о категориях инвесторов прошёл первое чтение в Госдуме

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