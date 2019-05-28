Госдума ограничивает инвестиционные возможности граждан РоссииREGNUM 08:55

Речь идет о разделении инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Такие нормы необходимы, что с одной стороны повысить доверие граждан к финрынку РФ, а с другой — обеспечить защиту прав граждан, которые потребляют финансовые услуги, отмечают авторы инициативы.

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