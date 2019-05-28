Экономика
Госдума ограничивает инвестиционные возможности граждан РоссииREGNUM 08:55
Речь идет о разделении инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Такие нормы необходимы, чтобы, с одной стороны, повысить доверие граждан к финрынку РФ, а с другой — обеспечить защиту прав граждан, которые потребляют финансовые услуги, отмечают авторы инициативы.
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Футбол
Мане не собирается переходить в «Реал»
Ранее сообщалось, что 27-летний сенегалец может перейти в "Реал".
Обновлено в 10:39
Общество
В WikiLeaks сообщили о госпитализации Ассанжа
Организация WikiLeaks сообщила в своём микроблоге в Twitter, что Джулиан Ассанж был переведён в больничное крыло тюрьмы Белмарш в Великобритании.
Обновлено в 18:37
Экономика
СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт
Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.
Обновлено в 18:30
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Экономика
Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году
Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Кино
В Норвегии стартовали съёмки сольного фильма о Чёрной вдове
На западном побережье Норвегии стартовали съёмки сольного фильма о Наташе Романовой/Чёрной вдове со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Обновлено в 13:02
Политика
Зеленский порекомендовал чиновникам перейти на шаурму
Президент Украины посоветовал своим коллегам-политикам тоже перейти на шаурму.
Обновлено в 11:46
Кино
Умер актер из «Крестного отца» Кармине Кариди
Американский актер Кармине Кариди, сыгравший несколько ролей в киносаге «Крестный отец», скончался в возрасте 85 лет.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Во Львове националисты взяли штурмом здание горсовета
Обновлено в 14:42
Политика
Зеленский сменил главу госохраны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Оцерклевича новым главой госохраны страны.
Обновлено в 12:22
Футбол
Кэрролл и Насри покинули «Вест Хэм»
Нападающий Энди Кэрролл и полузащитник Самир Насри не будут выступать за лондонский футбольный клуб "Вест Хэм" в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 09:44
Общество
Воронежский губернатор пообещал прорыв в развитии сельских территорий
Увидев губернатора на улице, местные жители весьма эмоционально рассказывают о наболевших проблемах.
Обновлено в 14:13
Авто
Завод Haval начинает серийное производство
В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено в 10:26
Общество
Генпрокуратура устроит проверку российских школ
Генпрокуратура организует комплексную проверку в российских школах, в ходе которой будет оценен уровень безопасности, качество питания в столовых и реализуемые меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
Обновлено в 09:30
Футбол
Сарри отреагировал на победу «Челси» в финале Лиги Европы
Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри поделился эмоциями от победы своей команды над «Арсеналом» в финале футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 19:21
Гаджеты
Redmi K20 выйдет в России под названием Xiaomi Mi 9T
Обновлено вчера в 14:16
Общество
Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли
Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Минобороны и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear, владельцем которого является рэп-исполнителя Тимати совместно с сетью магазинов "Военторг" представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено 27 мая в 23:59
Армия и оружие
Пентагон заподозрил Россию в нарушении моратория на ядерные испытания
Обновлено в 11:04
Футбол
Илья Кутепов: «С Каррерой не общаюсь»
Защитник «Спартака» Илья Кутепов отметил, что не поддерживает связь с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.
Обновлено в 19:43
Армия и оружие
Турция разместит истребители F-35 вне зоны покрытия С-400
Турция планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия закупленных Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 18:23
Общество
Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Обновлено в 08:05
Футбол
Аршавин о финале ЛЕ: Сарри всего лишь обыграл «тренеришку»
«Всего лишь обыграл тренеришку», — заявил Аршавин, вспомнив историю Унаи Эмери и нападающего российской сборной Артема Дзюбы, когда они оба относились к московскому «Спартаку».
Обновлено в 17:03
Общество
В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ
В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:51
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50