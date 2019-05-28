Экономика
Госдума ограничивает инвестиционные возможности граждан РоссииREGNUM 08:55
Речь идет о разделении инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Такие нормы необходимы, чтобы, с одной стороны, повысить доверие граждан к финрынку РФ, а с другой — обеспечить защиту прав граждан, которые потребляют финансовые услуги, отмечают авторы инициативы.
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Происшествия
Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 года колонии
Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Заброшенный мост украли в Мурманской области
Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.
Обновлено в 10:36
Здоровье
В России изменились правила лечения в поликлиниках
Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу сегодня, 28 мая.
Обновлено вчера в 01:30
Автоспорт
В Вене простились с Ники Лаудой
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов готовятся к свадьбе
Регина Тодоренко рассказала, что сейчас готовится к свадьбе.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Напавший на школьницу в Вольске не признал свою вину
Обновлено в 10:06
Общество
Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии
Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Футбол
Игорь Денисов завершил карьеру футболиста
Бывший полузащитник московского ФК «Локомотив» Игорь Денисов завершил спортивную карьеру.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле
Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Появилось видео горящего на бывшем заводе Порошенко военного корабля
Серьезный пожар произошел на военном корабле, пришвартованном у судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал пятому президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 05:16
Экономика
В НСПК назвали безопасной Систему быстрых платежей
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что одной из причин, почему банк не присоединяется к Системе быстрых платежей, является кибербезопасность.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
В Генпрокуратуре Украины признали незаконность военных действий в Донбассе
Эксперты Генпрокуратуры Украины пришли к выводу о незаконности действий вооруженных сил страны в Донбассе.
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Росгвардии назвали действия сотрудников в ходе конфликта на фестивале Mayday адекватными ситуации
В Росгвардии называли тактические действия своих сотрудников во время конфликта на фестивале Hip-Hop Mayday адекватными ситуации.
Обновлено в 09:31
Общество
ФАС возбудила дело в отношении «Ростелекома»
ФАС обвинила страховую компанию "Респект" в переманивании чужих клиентов "Ростелеком" отказывался заключать договоры о присоединении сети телефонной связи "МегаФона" к местным линиям связи в Воронежской, Ростовской областях, Краснодарском, Ставропольском краях, Адыгее, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии – Алании.
Обновлено в 09:59
Авто
Появилось фото обновленного Renault Duster для России
По информации издания, опубликовавшего снимки, выпуск обновлённого Renault Duster начнётся во втором или третьем квартале 2020 года.
Обновлено в 10:04
Политика
Саакашвили сделал первое заявление после возвращения на Украину
Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили сделал первое заявление после возвращения на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:07
Происшествия
Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета
Обновлено в 08:32
Политика
Спецпрокурор США Роберт Мюллер сделает заявление по «российскому делу»
Специальный прокурор США Роберт Мюллер сегодня, 29 мая, выступит с официальным заявлением относительно «российского расследования», которое он вел несколько лет.
Обновлено в 11:14
Происшествия
В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Общество
В Татарстане будут доплачивать сотрудницам, пришедшим на работу в юбке или платье
Обновлено вчера в 16:05
Транспорт
ГИБДД предлагает увеличивать штрафы за повторное нарушение ПДД
Госавтоинспекция России предлагает повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, которое регистрируют камеры фотофиксации.
Обновлено вчера в 07:53
Энергетика
Минфин и «Транснефть» обменялись упреками
Минфин выступает против снижения дивидендов «Транснефти» из-за выплаты ущерба за загрязнение хлорорганикой нефтепровода «Дружба», сообщил журналистам глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 09:47
Авто
В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей
За первые четыре месяца 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 475 тыс. единиц, что практически совпадает с результатом за аналогичный период прошлого года (474,9 тыс. шт.).
Обновлено в 04:36
Политика
Зеленский призвал политиков есть шаурму
Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
Обновлено в 09:40
Общество
Генпрокуратура проверит все школы в России
Генпрокуратура проведет в текущем году комплексную проверку в школах России, сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка.
Обновлено в 09:10
Спорт
Женская сборная России уступила Японии в Лиге наций
Женская сборная России по волейболу проиграла команде Японии в матче предварительного раунда Лиги наций в Турции - 1:3. Это поражение стало для национальной команды четвертым в пяти встречах турнира.
Обновлено в 09:46
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства, заявил его полпред в парламенте Руслан Стефанчук.
Обновлено в 08:32
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге
Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей.
Обновлено в 07:36