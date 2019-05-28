Экономика

Госдума ограничивает инвестиционные возможности граждан РоссииREGNUM 08:55

Речь идет о разделении инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Такие нормы необходимы, чтобы, с одной стороны, повысить доверие граждан к финрынку РФ, а с другой — обеспечить защиту прав граждан, которые потребляют финансовые услуги, отмечают авторы инициативы.
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Деньги россиян защитят от неумелых инвестиций

Российская газета10:03

Законопроект о категориях инвесторов прошёл первое чтение в Госдуме

Экономика и жизнь09:29

В России могут ввести классификацию инвесторов

ФАН08:47

Госдума приняла в первом чтении законопроект о категориях инвесторов на финрынке

ТАСС08:42

Госдума ограничивает инвестиционные возможности граждан России

REGNUM08:55

Депутаты приняли в 1-м чтении проект закона о категоризации инвесторов-физлиц

Дума ТВ09:51

Госдума приняла в первом чтении законопроект о категориях инвесторов

Finam.Ru09:05
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
Происшествия

Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 года колонии

Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 11:01
Происшествия

Заброшенный мост украли в Мурманской области

Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.
Обновлено в 10:36
Здоровье

В России изменились правила лечения в поликлиниках

Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу сегодня, 28 мая.
Обновлено вчера в 01:30
Автоспорт

В Вене простились с Ники Лаудой

Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов готовятся к свадьбе

Регина Тодоренко рассказала, что сейчас готовится к свадьбе.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Напавший на школьницу в Вольске не признал свою вину

Обновлено в 10:06
Общество

Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии

Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Футбол

Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший полузащитник московского ФК «Локомотив» Игорь Денисов завершил спортивную карьеру.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Появилось видео горящего на бывшем заводе Порошенко военного корабля

Серьезный пожар произошел на военном корабле, пришвартованном у судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал пятому президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 05:16
Экономика

В НСПК назвали безопасной Систему быстрых платежей

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что одной из причин, почему банк не присоединяется к Системе быстрых платежей, является кибербезопасность.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

В Генпрокуратуре Украины признали незаконность военных действий в Донбассе

Эксперты Генпрокуратуры Украины пришли к выводу о незаконности действий вооруженных сил страны в Донбассе.
Обновлено в 10:08
Происшествия

В Росгвардии назвали действия сотрудников в ходе конфликта на фестивале Mayday адекватными ситуации

В Росгвардии называли тактические действия своих сотрудников во время конфликта на фестивале Hip-Hop Mayday адекватными ситуации.
Обновлено в 09:31
Общество

ФАС возбудила дело в отношении «Ростелекома»

ФАС обвинила страховую компанию "Респект" в переманивании чужих клиентов "Ростелеком" отказывался заключать договоры о присоединении сети телефонной связи "МегаФона" к местным линиям связи в Воронежской, Ростовской областях, Краснодарском, Ставропольском краях, Адыгее, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии – Алании.
Обновлено в 09:59
Авто

Появилось фото обновленного Renault Duster для России

По информации издания, опубликовавшего снимки, выпуск обновлённого Renault Duster начнётся во втором или третьем квартале 2020 года.
Обновлено в 10:04
Политика

Саакашвили сделал первое заявление после возвращения на Украину

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили сделал первое заявление после возвращения на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:07
Происшествия

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

Обновлено в 08:32
Политика

Спецпрокурор США Роберт Мюллер сделает заявление по «российскому делу»

Специальный прокурор США Роберт Мюллер сегодня, 29 мая, выступит с официальным заявлением относительно «российского расследования», которое он вел несколько лет.
Обновлено в 11:14
Происшествия

В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Общество

В Татарстане будут доплачивать сотрудницам, пришедшим на работу в юбке или платье

Обновлено вчера в 16:05
Транспорт

ГИБДД предлагает увеличивать штрафы за повторное нарушение ПДД

Госавтоинспекция России предлагает повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, которое регистрируют камеры фотофиксации.
Обновлено вчера в 07:53
Армия и оружие

США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

Обновлено в 09:58
Энергетика

Минфин и «Транснефть» обменялись упреками

Минфин выступает против снижения дивидендов «Транснефти» из-за выплаты ущерба за загрязнение хлорорганикой нефтепровода «Дружба», сообщил журналистам глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 09:47
Авто

В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей

За первые четыре месяца 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 475 тыс. единиц, что практически совпадает с результатом за аналогичный период прошлого года (474,9 тыс. шт.).
Обновлено в 04:36
Политика

Зеленский призвал политиков есть шаурму

Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
Обновлено в 09:40
Общество

Генпрокуратура проверит все школы в России

Генпрокуратура проведет в текущем году комплексную проверку в школах России, сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка.
Обновлено в 09:10
Спорт

Женская сборная России уступила Японии в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу проиграла команде Японии в матче предварительного раунда Лиги наций в Турции - 1:3. Это поражение стало для национальной команды четвертым в пяти встречах турнира.
Обновлено в 09:46
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства, заявил его полпред в парламенте Руслан Стефанчук.
Обновлено в 08:32
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге

Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей.
Обновлено в 07:36
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