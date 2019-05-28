Экономика

Госдума ограничивает инвестиционные возможности граждан РоссииREGNUM 08:55

Речь идет о разделении инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Такие нормы необходимы, чтобы, с одной стороны, повысить доверие граждан к финрынку РФ, а с другой — обеспечить защиту прав граждан, которые потребляют финансовые услуги, отмечают авторы инициативы.
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Деньги россиян защитят от неумелых инвестиций

Российская газета10:03

Госдума приняла в первом чтении законопроект о категориях инвесторов

Finam.Ru09:05

В России могут ввести классификацию инвесторов

ФАН08:47

Госдума приняла в первом чтении законопроект о категориях инвесторов на финрынке

ТАСС08:42

Госдума ограничивает инвестиционные возможности граждан России

REGNUM08:55

Законопроект о категориях инвесторов прошёл первое чтение в Госдуме

Экономика и жизнь09:29

Депутаты приняли в 1-м чтении проект закона о категоризации инвесторов-физлиц

Дума ТВ09:51
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Происшествия

В Косове потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Власти непризнанной республики Косово потребуют снятия иммунитета с российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова, получившего травму при задержании косовской полицией.
Обновлено в 09:41
Футбол

Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

Школьница в Чебоксарах умерла во время сдачи ЕГЭ

Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена.
Обновлено в 09:05
Происшествия

На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль

Пожар возник на корабле на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 07:31
Экономика

В России предложили запретить псевдопивные напитки

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия

В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок

Обновлено в 05:04
Происшествия

Стрельба произошла около храма в Москве

"По адресу Преображенский Вал, дом № 1 произошел конфликт между гражданами, в ходе которого один из участников выстрелил в оппонента из травматического оружия", – рассказали в ведомстве.
Обновлено в 09:56
Культура

Написавшая книгу о гонениях геев писательница переврала историю

Американская писательница Наоми Вульф, известная как автор книг «Миф о красоте: Стереотипы против женщин» и «Вагина: Новая история женской сексуальности», написала новое произведение, посвященное гонению сексуальных меньшинств в Великобритании в XIX веке, но допустила грубую фактическую ошибку.
Обновлено в 04:45
Политика

Генпрокуратура Украины признала незаконность действий ВСУ в Донбассе

Эксперты Генпрокуратуры Украины сделали вывод о незаконности применения ВСУ в Донбассе, что автоматически подводит под трибунал любого солдата, участвовавшего в гражданской войне на юго-востоке страны.
Обновлено в 03:34
Технологии

Интернет вещей: почему Москва является лидером в IoT-технологии

В Москве интернет вещей внедряется в рамках программы «Умный город», принятой до 2030 года.
Обновлено вчера в 00:27
Футбол

Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Политика

Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина

Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

Обновлено в 08:32
Гаджеты

Computex 2019: блоки питания ADATA XPG Core Reactor

Обновлено в 10:09
Происшествия

Напавший на школьницу в Вольске не признал свою вину

Подросток, напавший с топором на 12-летнюю ученицу школы в городе Вольске, не признает вину в покушении на убийство, сообщили «РИА Новости» в суде, где рассматривается ходатайство об его аресте.
Обновлено в 10:06
Общество

В Петербурге суши-бар закрылся из-за непристойного названия

Обновлено в 08:49
Происшествия

СК завел дело после смерти в Москве упавшего с кровати младенца

«По факту смерти ребенка в одной из столичных больниц возбуждено уголовное дело», — сообщила Иванова.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос

16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

Обновлено вчера в 12:15
Авто

Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси

Автомобиль станет первой в истории марки моделью, которая получит полноуправляемое шасси.
Обновлено в 08:19
Политика

Зеленский призвал политиков есть шаурму

Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
Обновлено в 09:40
Общество

Олег Меньшиков может лишиться шикарной квартиры в центре Москвы

Обновлено в 07:22
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии.
Обновлено вчера в 16:46
Музыка

Сегодня в Брянске выступит экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова

Анна Седокова сегодня в 17:00 на Славянской площади подарит брянцам концерт.
Обновлено в 09:50
Происшествия

В Махачкале виновницу ДТП закидали камнями

В пресс-службе МВД по Дагестану сообщили, что возмущенные очевидцы разбили камнями автомобиль виновницы, а также попали в саму автоледи и её супруга - от самосуда их спасли подоспевшие сотрудники полиции.
Обновлено в 08:07
Авто

Самым дорогим автомобильным брендом в мире стала Toyota

Обновлено в 03:45
Общество

Минобороны и Тимати представили совместную коллекцию одежды

Бренд Black Star Wear, владельцем которого является рэп-исполнителя Тимати совместно с сетью магазинов "Военторг" представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено 27 мая в 23:59
Футбол

«Зенит» упразднил должность президента

«Зенит» (Санкт-Петербург) упразднил должность президента футбольного клуба.
Обновлено в 08:33
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге

Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Любимый дезодорант вывел подростка из комы

Горе пришло в семью английского подростка Кацпера Краузе, когда 13-летний мальчишка отправился с друзьями покататься на лодке и упал в реку.
Обновлено в 10:00
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