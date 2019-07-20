Экономика
Госдума ограничит привлечение средств через краудфандингКомсомольская правда 10:52
"Второе чтение возможно 23 июля, третье - 24 или 25 июля" - передают РИА Новости слова председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. В Госдуме считают, что нововведение поможет снизить финансовые риски для населения.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Граждане, которые являются неквалифицированными инвесторами, смогут инвестировать свои средства в краудфандинговые проекты в совокупности в пределах 600 тысяч рублей в год, сообщил агентству глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.РИА Новости07:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 17:48, Вашингтон
Политика
Украинский посол заявил о подрыве доверия к Германии
Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева.
Обновлено в 17:43
Футбол
Карпин: «Ростов» должен был выигрывать у «Спартака»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен тем, что его команда не сумела обыграть «Спартак» в домашнем матче 2-го тура РПЛ.
Обновлено в 16:53
Экономика
Минпромторг разработал стратегию развития торговли до 2025 года
Минпромторг России разработал проект стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
Украинские силовики обстреляли Первомайск: есть погибшая и раненые
Огонь велся по жилому массиву города из минометов. При обстреле погибла женщина, а в числе раненых есть ребенок 2015 года рождения.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Мужчина, которому отказали стюардессы, «заминировал» самолет
Как выяснило следствие, 65-летний житель Сербии пригласил стюардесс на ужин, а когда они отказались, он позвонил в аэропорт Никола Тесла с сообщением о бомбе в самолете, на котором девушки должны были отправиться в полет.
Обновлено в 12:10
Футбол
Вильена признан лучшим игроком матча «Уфа» — «Краснодар»
Встреча завершилась волевой победой «Краснодара» — 3:2. Премия «Лучший игрок матча» будет вручаться после каждой игры РПЛ, а лауреаты будут выбираться экспертами телеканала «Матч ПРЕМЬЕР».
Обновлено в 09:03
Футбол
Гризманн заявил, что плакал от радости после перехода в «Барселону»
Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал об эмоциях после перехода в новый клуб.
Обновлено в 15:59
Политика
Путин пообещал мальчику из Тулуна следить за восстановлением детсада
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
Спорт
Матч чемпионата России по пляжному регби закончился массовой дракой
Первый день чемпионата России по пляжному регби завершился массовой дракой игроков сборной Дагестана и команды "Слава".
Обновлено в 16:25
Экономика
Россиян предупредили о резком подорожании красной икры
Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%.
Обновлено в 07:00
Общество
British Airways и Lufthansa приостановили полёты в Каир
«Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полеты в Каир, пока проводится оценка ситуации», — сказал представитель компании.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие
Китайский эсминец посетит Санкт-Петербург с визитом
Ракетный эскадренный миноносец ВМС КНР «Си Ань» прибудет 24 июля в Санкт-Петербург с неофициальным визитом.
Обновлено в 11:06
Происшествия
В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет
Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Гаджеты
Фотограф Fritzchens Fritz показал внутренности процессора AMD Ryzen 5 3600
Фотограф Fritzchens Fritz «препарировал» AMD Ryzen 5 3600 и показал как он выглядит внутри.
Обновлено в 08:11
Кино
HBO показала официальный трейлер «Хранителей»
На мероприятие Comic-Con 2019 канал HBO привёз новый трейлер будущего сериала «Хранители».
Обновлено в 16:00
Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения роста цен на топливо
По словам российского лидера, остановка роста цен представляется опасной ввиду того, что данные меры вызовут отток инвестиций в предприятия по переработке нефти.
Обновлено вчера в 14:20
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Авто
В продаже появились новые кузова для VW Transporter первого поколения
Отныне любой желающий может отреставрировать легендарный микроавтобус Volkswagen Transporter первого поколения.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Татарстане при обрушении стены заброшенной фермы погиб ребенок
Инцидент случился на ферме в селе Старый Татарский Адам Мальчик 2008 года рождения погиб в результате обрушения бетонной конструкции в заброшенном здании в Татарстане, сообщает ГУ МЧС по республике.
Обновлено в 17:15
Политика
Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера
Агентство Ruptly опубликовало видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 15:55
Общество
В России 11 тыс. человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяц
Более 775 тыс. человек получают зарплату меньше 11 тыс. 280 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 04:35
Шоу-бизнес
Елена Захарова продемонстрировала фигуру в бикини
Елена позирует на фоне скал и волн, облачённая в пятнистое бикини, благодаря которому отлично видно "стальной" пресс 43-летней актрисы.
Обновлено в 06:53
Кино
Пьер Ришар прилетел в Ессентуки
Пьер Ришар прибыл в Ессентуки 20 июля, пишет информагентство «Победа26».
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено вчера в 16:50