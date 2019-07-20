Экономика

Госдума ограничит привлечение средств через краудфандингКомсомольская правда 10:52

"Второе чтение возможно 23 июля, третье - 24 или 25 июля" - передают РИА Новости слова председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. В Госдуме считают, что нововведение поможет снизить финансовые риски для населения.
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Для ИП и юрлиц ограничат привлечение средств через краудфандинг

Граждане, которые являются неквалифицированными инвесторами, смогут инвестировать свои средства в краудфандинговые проекты в совокупности в пределах 600 тысяч рублей в год, сообщил агентству глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
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Анатолий Геннадьевич Аксаков
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созыва от партии «Справедливая Россия».
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