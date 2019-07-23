Экономика

Госдума ограничила выдачу кредитов под залог жильяСаминвестор 07:43

Сегодня, 23 июля 2019 года, Госдума РФ приняла во втором (основном) чтении законопроект, который ограничивает типы организаций, имеющих право выдавать потребительские кредиты под залог жилья, включая ипотеку.
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