Сегодня, 23 июля 2019 года, Госдума РФ приняла во втором (основном) чтении законопроект, который ограничивает типы организаций, имеющих право выдавать потребительские кредиты под залог жилья, включая ипотеку.

Политика Зеленский назвал кандидата на место генпрокурора вместо кума Порошенко Основанием для снятия Луценко с должности президент назвал отсутствие у генпрокурора юридического образования и процессуального опыта.

Политика Путин поручил сократить использование тетрадей в школах Глава государства Владимир Путин поручил сократить использование рабочих тетрадей в общеобразовательных заведениях.

Экономика Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок из Белоруссии «Решение было принято по результатам рабочего визита специалистов Россельхознадзора в период с 15 по 20 июля 2019 года в Республику Беларусь с целью оценки производственных мощностей на предприятиях по выращиванию яблок», — говорится на сайте ведомства.

Спорт Австралийский пловец получает угрозы из-за бойкота награждения на ЧМ Австралийский пловец Мак Хортон стал получать угрозы после того, как бойкотировал награждение на чемпионате мира по водным видам спорта, сообщает ТАСС.

Политика Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.

Экономика Платежных терминалов станет меньше по всей России Ассоциация банков "Россия" предупредила о резком сокращении платежных терминалов из-за новых требований в контрольно-кассовой технике (ККТ), сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Экономика Сбербанк перечислил факторы риска при оформлении ипотеки «При рассмотрении заявки на кредит Сбербанк оценивает ряд факторов, в числе которых — платежеспособность заемщика, доход, кредитная история и другие»,— сообщил в интервью «РИА Новости» зампред правления банка Олег Ганеев.

Общество Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.

Кино Серп и молот: фанаты Marvel высмеяли в сети логотип сериала «Локи» На выступлении представителей Marvel глава студии Кевин Файги рассказал о сериале "Локи", главным героем которого станет скандинавский бог лжи в исполнении Тома Хиддлстона. https: / / twitter.com / Marvel / status / 1152746382014521344 Персонаж полюбился зрителям за хитрость и остроумие, поэтому новость о его сольном шоу вызвала много обсуждений в сети.

Музыка Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.

Политика Борис Джонсон стал новым премьером Британии Борис Джонсон выиграл гонку за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

Политика Эксперт оценил заявление Чемезова о подделке питьевой воды в России Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что четверть продаваемой в России питьевой воды — подделка, в некоторых регионах страны эта цифра составляет 80%.

Гаджеты Huawei официально представила смартфоны Honor 9X и 9X Pro Китайская компания Huawei официально представила новую линейку своих смартфонов — Honor 9X и 9X Pro.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Экономика Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.

Общество В сети появился самый короткий тест на IQ Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.

Экономика Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.

Экономика Госдума приняла во втором чтении законопроект о работе фитнес-центров Госдума на заседании во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект, регулирующий работу фитнес-центров.

Общество Минсельхоз не увидел рисков снижения урожайности из-за гибели пчел В Минсельхозе России заявили, что риски снижения урожайности сельхозкультур в стране из-за гибели пчел отсутствуют.