Экономика
Госдума ограничила выдачу кредитов под залог жильяСаминвестор вчера в 07:43
Сегодня, 23 июля 2019 года, Госдума РФ приняла во втором (основном) чтении законопроект, который ограничивает типы организаций, имеющих право выдавать потребительские кредиты под залог жилья, включая ипотеку.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
Политика
Россиянам разрешили отдыхать на Мальдивах три месяца без виз
Отныне россияне смогут летать в островное государство на срок до 90 дней без оформления визы — достаточно иметь при себе общегражданский заграничный паспорт либо дипломатический или служебный паспорт.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Власти Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv
Власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, заявив, что он угрожает суверенитету Украины.
Обновлено в 08:41
Политика
Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны
Обновлено вчера в 04:53
Политика
Россия хотела получить выгоду от избрания Трампа, заявил Мюллер
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", заявил о "планах" России получить выгоды от избрания американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 10:06
Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Политика
Тереза Мэй оставила пост премьер-министра Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально сложила свои полномочия в среду, 24 июля, передав королеве Елизавете II прошение об отставке.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
1. Северкорейские пограничники задержали российский корабль Сейнер «Сянхайлинь-8» был захвачен еще в ночь с 16 на 17 июля, однако известно об этом стало лишь несколько дней спустя.
Обновлено в 01:57
Энергетика
«Транснефть»: определен размер компенсации за загрязнение «Дружбы»
Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.
Обновлено в 05:41
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Политика
Сходившего на концерт Лепса главу МВД Латвии обвинили в предательстве
Министр юстиции Латвии Янис Борданс жестко раскритиковал министра внутренних дел республики Сандиса Гиргенса, который сходил на концерт российского певца Григория Лепса, передает RT.
Обновлено в 01:33
Единоборства
Российский боксер умер в 36 лет
Обновлено в 09:24
Культура
Объявлен лонг-лист Букеровской премии
Лонг-лист соискателей Букеровской премии, присуждаемой в области литературы на английском языке, объявлен в Лондоне.
Обновлено в 07:32
Футбол
Хавбек «Реала» Асенсио может пропустить сезон из-за травмы
Обновлено в 05:39
Политика
Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газа
«Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа.
Обновлено в 07:30
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Армия и оружие
Китай выступает за полный запрет ядерного оружия
«Китай выступает за окончательный и полный запрет, а также полное уничтожение ядерного оружия»,— отмечается в документе (цитата по ТАСС).
Обновлено вчера в 22:55
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Родственники Сергея Доренко развеяли его прах на горе Митридат в Керчи - родном городе журналиста.
Обновлено в 07:11
Экономика
НОВАТЭК увеличил прибыль в первом полугодии в шесть раз
По итогам первого полугодия 2019 года прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 75,162 млрд до 450,971 млрд руб. Это следует из отчета компании, поступившего в РБК.
Обновлено в 07:58
Политика
Госдума разрешила россиянам охотиться с луками
Депутаты нижней палаты парламента в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами.
Обновлено в 09:11
Гаджеты
Google Photos для Android добавляет предварительный просмотр видео
Ранее ГЛАС сообщал о том, что в ближайшее время возможно появление новых AR-функций в Android Messages.
Обновлено 22 июля в 23:00
Общество
МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Москве
«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 14 до 21 часа 24 июля по городу Москве местами ожидаются гроза, сильный дождь, усиление ветра порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:34
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
Рябков рассказал о невыполненных США обязательствах по ДСНВ
США не выполнили обязательства по "потолку" развернутых и неразвернутых пусковых установок в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 07:56
Происшествия
ЛГБТ-активисты попросили СКР проверить на экстремизм движение «Пила»
За много месяцев полиция ничего не сделала, чтобы установить тех, кто стоит за гомофобным сайтом, призывающим к насилию.
Обновлено в 04:19
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Индия проведет свои первые военно-космические учения
До конца текущей недели вооруженные силы Индии проведут первые военно-космические учения IndSpaceEx.
Обновлено в 08:17
Политика
Путин попал на обложку американского Newsweek
Президент России Владимир Путин стал лицом обложки августовского номера американского журнала Newsweek.
Обновлено в 10:38