Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за создание ОПГRT на русском 04:39

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).

Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за создание ОПГ

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