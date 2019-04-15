Экономика
Госдума одобрила законопроект об ипотечных каникулахИнфо24 07:16
Депутаты Госдумы во вторник, 16 апреля, приняли во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Теперь он касается как будущих заемщиков, так и тех, у кого уже есть кредит.
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Россиянам в сложной жизненной ситуации могут предоставить «ипотечные каникулы»
Парламентская газета05:13
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