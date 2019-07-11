Мы предлагаем в рамках обсуждаемого законопроекта разрешить в аэропортах установление специальных комнат, оборудованных мощными системами вентиляции, тем самым защитив от воздействия табачного дыма некурящих людей, которые могут страдать от табачного дыма. Это закон о чистом воздухе.

В конце 2018 года комитет нижней палаты парламента по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении соответствующий законопроект. В транспортной полиции оценили в беседе с НСН возможность возвращения мест для курения в аэропорты.

Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

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