Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропортыRT на русском 08:21
В конце 2018 года комитет нижней палаты парламента по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении соответствующий законопроект. В транспортной полиции оценили в беседе с НСН возможность возвращения мест для курения в аэропорты.
Читать в источнике
Оценить13
Мы предлагаем в рамках обсуждаемого законопроекта разрешить в аэропортах установление специальных комнат, оборудованных мощными системами вентиляции, тем самым защитив от воздействия табачного дыма некурящих людей, которые могут страдать от табачного дыма. Это закон о чистом воздухе.
— Сергей Неверов, российский политикРИА Новости 08:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты ОНФ выступили против законопроекта о возвращении курилок в аэропорты
Общероссийский Народный Фронтвчера в 04:04
Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 09:19, Вашингтон
Происшествия
Госдума ужесточила наказание за препятствование проезду машин «скорой»
Госдума в третьем чтении приняла пакет законопроектов о введении административного и уголовного наказания за препятствование работе врачей и проезду машин скорой помощи.
Обновлено в 07:36
Общество
Медведеву рассказали о реконструкции Музейного квартала в Туле
При посещении кремля Медведева сопровождали министр культуры РФ Владимир Мединский, а также губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который рассказал главе правительства о ходе реставрации.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Госдума запретила передавать коллекторам долги за ЖКХ
Госдума приняла закон, запрещающий передавать коллекторам долги за оплату жилищно-коммунальных услуг.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представляться
Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину по законодательству не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предоставлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 08:31
Общество
В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой
В работе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) произошел глобальный сбой.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Российским военным запретят рассказывать о службе
Ранее в феврале этого года Госдума РФ приняла поправки в закон "О статусе военнослужащих", согласно которым военнослужащим запретили пользоваться во время службы мобильными гаджетами, способными передавать данные по Сети.
Обновлено в 08:33
Кино
Кинематографисты разработают правила выхода фильмов в прокат
Представители киноиндустрии займутся саморегулированием выхода фильмов на широкие экраны.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала
Российская актриса Светлана Ходченкова сфотографировалась топлес для обложки августовского номера журнала InStyle.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Стас Пьеха и Ольга Ломакина снова намекнули на роман
Еще в прошлом году Стасу Пьехе стали приписывать роман с участницей реалити-шоу «Холостяк» Ольгой Ломакиной.
Обновлено в 08:08
Политика
КС Украины признал конституционным закон о декоммунизации
Конституционный суд Украины признал конституционным закон о декоммунизации, который пытались оспорить депутаты верховной Рады, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Мария Порошина впервые вывезла сына на море
Актриса Мария Порошина привезла четверых детей, включая полугодовалого сына Андрея, на Черное море.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен
В мааре 2019 года на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую стороны адвокат Мариэль Коппенол-Лафор заявила, что крымские музеи должны оставаться хранителями так называемого скифского золота, напомнив, что все экспонаты коллекции скифского золота были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет работы.
Обновлено в 06:09
Наука
Ученые узнали, как в недрах Земли появился «подземный океан»
Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие
Названы обязанности Евкурова в Минобороны РФ
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, назначенный замминистра обороны РФ, будет курировать боевую подготовку и безопасность полетов авиации, сообщается на сайте Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Имущество главы Минлеса Иркутской области Сергея Шеверды арестовали
СУ СК России по Иркутской области арестовало имущество министра лесного комплекса области Сергея Шеверды, который обвиняется в превышении должностных полномочий по уголовному делу о незаконной рубке в заказнике "Туколонь".
Обновлено в 09:00
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Экономика
В России рекордно упали оптовые цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Авто
В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП
Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).
Обновлено в 07:23
Общество
Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
Обновлено вчера в 05:43
ЖКХ
Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора
Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Политика
Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
В Совфеде заявили о готовности обсуждать с США новую ядерную сделку
Ранее Reuters, ссылаясь на источник, сообщил, что представители США собираются 17 июля провести переговоры с Россией в Женеве о создании нового соглашения по ограничению ядерных вооружений.
Обновлено в 03:24
Экономика
Совет директоров «Лукойла» избрал новый состав правления
Совет директоров "Лукойла" утвердил новый состав правления из 15 человек, новым членом правления стал главный бухгалтер Вячеслав Верхов, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:48
Футбол
Президент «Флуминенсе»: «Предложения ЦСКА по Педро не было»
Президент «Флуминенсе» Марио Биттенкур опроверг информацию о том, что ЦСКА предложил за форварда клуба из Рио-де-Жанейро Педро 12 миллионов евро.
Обновлено вчера в 22:42
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Общество
Москвичей ждет резкое ухудшение погоды
Жителей столицы ожидает резкое ухудшение погоды. С 16 по 18 июля действует "желтый" уровень погодной опасности.
Обновлено в 06:54