Общество

Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропортыRT на русском 08:21

В конце 2018 года комитет нижней палаты парламента по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении соответствующий законопроект. В транспортной полиции оценили в беседе с НСН возможность возвращения мест для курения в аэропорты.
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Сергей Неверов
Мы предлагаем в рамках обсуждаемого законопроекта разрешить в аэропортах установление специальных комнат, оборудованных мощными системами вентиляции, тем самым защитив от воздействия табачного дыма некурящих людей, которые могут страдать от табачного дыма. Это закон о чистом воздухе.
— Сергей Неверов, российский политикРИА Новости 08:12
с чего всё началось

В первом чтении принят законопроект о создании в транзитных зонах аэропортов мест для курения

По словам заместителя Председателя Государственной Думы Сергея Неверова, инициатива по созданию в аэропортах специально оборудованных комнат позволит оградить от воздействия табачного дыма некурящих людей, в том числе беременных женщин и детей.
Государственная Дума РФ09:45

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Законопроект о возврате курилок в аэропорты приняли в первом чтении

ФедералПресс08:39

В Общественной палате прокомментировали возвращение курилок в аэропорты

РИА Новости11:16

Госдума возвращает «курилки» в чистые зоны аэропортов. Билеты взлетят?

REGNUM08:10

В российские аэропорты вернут курилки - законопроект

Авторадио08:34

В российские аэропорты могут вернуться комнаты для курения

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Законопроект о помещениях для курения в аэропортах прошел в Госдуме первое чтение

Агентство Москва08:10

В Шереметьево хотят создать курилки с непрозрачными стенами, а в Домодедово пока не планируют

Комсомольская правда12:20
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