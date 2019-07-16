Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропортыRT на русском 08:21
В конце 2018 года комитет нижней палаты парламента по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении соответствующий законопроект. В транспортной полиции оценили в беседе с НСН возможность возвращения мест для курения в аэропорты.
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Мы предлагаем в рамках обсуждаемого законопроекта разрешить в аэропортах установление специальных комнат, оборудованных мощными системами вентиляции, тем самым защитив от воздействия табачного дыма некурящих людей, которые могут страдать от табачного дыма. Это закон о чистом воздухе.
— Сергей Неверов, российский политикРИА Новости 08:12
с чего всё началось
По словам заместителя Председателя Государственной Думы Сергея Неверова, инициатива по созданию в аэропортах специально оборудованных комнат позволит оградить от воздействия табачного дыма некурящих людей, в том числе беременных женщин и детей.Государственная Дума РФ09:45
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Инициатива возвращения курилок в аэропорты схлестнула думцев в зале заседаний
Комсомольская правда09:33
Законопроект о помещениях для курения в аэропортах прошел в Госдуме первое чтение
Агентство Москва08:10
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