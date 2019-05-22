Общество

Госдума одобрила законопроект о штрафе за отказ обслуживать инвалидовRT на русском 09:24

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об административных штрафах за отказ обслуживать пожилых людей и инвалидов.
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Вячеслав Володин
Недопустимо, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребенком с особенностями развития не пустили в публичное место только потому, что они не нравятся охраннику магазина или не соответствуют имиджу ресторана. К сожалению, такие случаи нередки.
— Вячеслав Володин, российский политикНТВ 11:30

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Госдума одобрила законопроект о штрафе за отказ обслуживать инвалидов

RT на русском09:24

Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов

Коммерсантъ10:37

За отказ обслуживать пенсионера предлагают штрафовать на 100 тысяч

Парламентская газета12:07

ГД приняла в первом чтении проект о штрафах за отказ обслуживать пожилых

РИА Новости09:31

Проход разрешен

Российская газета13:42

Госдума вводит штрафы за отказ инвалидам и пожилым людям в доступе к товарам и услугам

ТАСС09:16

За отказ социально незащищенным гражданам в доступе к услугам вводятся штрафы

Государственная Дума РФ08:53
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