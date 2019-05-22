Госдума одобрила законопроект о штрафе за отказ обслуживать инвалидовRT на русском 09:24

Недопустимо, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребенком с особенностями развития не пустили в публичное место только потому, что они не нравятся охраннику магазина или не соответствуют имиджу ресторана. К сожалению, такие случаи нередки.

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Госдума одобрила законопроект о штрафе за отказ обслуживать инвалидов

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