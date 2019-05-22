Общество
Госдума одобрила законопроект о штрафе за отказ обслуживать инвалидовRT на русском 09:24
Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об административных штрафах за отказ обслуживать пожилых людей и инвалидов.
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Недопустимо, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребенком с особенностями развития не пустили в публичное место только потому, что они не нравятся охраннику магазина или не соответствуют имиджу ресторана. К сожалению, такие случаи нередки.
— Вячеслав Володин, российский политикНТВ 11:30
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За отказ социально незащищенным гражданам в доступе к услугам вводятся штрафы
Государственная Дума РФ08:53
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Оппозиционера Леонида Волкова арестовали на 20 суток
Оппозиционный политик, глава штаба ФБК Леонид Волков получил 20 суток административного ареста.
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Джордж Мартин озвучил свой вариант финала «Игры престолов»
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Футбол
Тульский «Арсенал» впервые сыграет в Лиге Европы
Тульский «Арсенал» примет участие в квалификации Лиги Европы в сезоне-2019/20.
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Армия и оружие
В Минобороны России сообщили о ходе работ над беспилотником «Охотник»
Россия планирует в ближайшее время завершить работу над ударным беспилотником «Охотник».
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Экономика
На технологический скачок России может быть потрачено более 43 млрд рублей
Проект предполагает, что к 2024 году РФ станет значимым игроком на рынке квантовых технологий: по отдельным направлениям, таким как квантовые вычисления, можно сократить отставание, а по другим — «выйти на мировой уровень», например, заняв 8% глобального рынка квантовых коммуникаций, говорится в презентации.
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Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
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Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Авто
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер
Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.
Обновлено вчера в 23:40
Игры
Valve сделает свою версию игры Dota Auto Chess
Компания Valve заявила, что работает над отдельной версией игры Dota Auto Chess.
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Политика
Госдеп США предупредил Турцию о негативных последствиях покупки С-400
Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Турцией и намерены продолжить обсуждение вопроса приобретения Анкарой российских систем С-400, которое может привести к «крайне негативным последствиям».
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Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:13
Общество
Росконтроль проверил качество конфет «Коровка»
Обновлено в 13:15
Экономика
Набиуллина надеется, что законопроект о санации НПФ внесут в ГД осенью
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выразила надежду, что законопроект о санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.
Обновлено в 18:45
Общество
Владимир Урин рассказал, как распространяет билеты Большой театр
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин считает, что право решать, как лучше распространять билеты должно оставаться остается за театром.
Обновлено в 07:59
Энергетика
В России независимые АЗС предупредили о росте цен на бензин
В России независимые автозаправочные станции предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о возможном резком росте цен на бензин.
Обновлено в 18:31
Экономика
Владелец бренда The Body Shop купит производителя косметики Avon
Американский производитель косметики Avon Products будет продан бразильской компании Natura Cosmeticos, которая владеет брендом The Body Shop, сообщают The Wall Street Journal (WSJ) и Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Рудковская призналась в романе с Биланом
Продюсер Яна Рудковская призналась, что с ее подопечным - певцом Димой Биланом - раньше ее связывали не только профессиональные отношения.
Обновлено в 11:41
Здоровье
Диетологи дали рекомендации по меню выпускникам на последний звонок
Последний звонок традиционно отмечается в конце мая перед выпускными экзаменами.
Обновлено в 20:03
Происшествия
Германия экстрадировала россиянку, обвиняемую в крупном мошенничестве
Германия экстрадировала на родину россиянку, обвиняемую в хищении 37 млн руб. у пайщиков, сообщили в Генпрокуратуре РФ.
Обновлено в 14:13
Политика
Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»
Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой
Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Ростовской области
Обновлено в 15:55
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Здоровье
Минздрав проверяет информацию об очередях за инсулином в Саратове
К сообщению приложена фотография, на которой запечатлена длинная очередь, как утверждает аноним, так выглядит очередь в первой горбольнице за инсулином.
Обновлено в 07:01
Хоккей
Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею стала первой в группе В на чемпионате мира и в четвертьфинале турнира сыграет с США.
Обновлено вчера в 16:47
Футбол
МЮ в рекордные сроки продал 52 тысячи абонементов на следующий сезон
"Манчестер Юнайтед" продал все 52 тысячи абонементов на следующий сезон в рекордные сроки, несмотря на в целом провальную прошлую кампанию.
Обновлено в 05:32
Общество
Экс-министр Улюкаев разводится с женой
Отбывающий наказание в колонии экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев разводится со своей женой Юлией Хряпиной.
Обновлено в 09:20
Игры
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 — Разработчики рассказали о Вентру
Голубая кровь Студия Hardsuit Labs и компания Paradox Interactive продолжают рассказывать о кланах, которые будут доступны игрокам в RPG Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. После Слабокровных, Бруха, Тремеров и Тореадоров настало время больше узнать о Вентру – аристократах вампирского мира, уважаемом и респектабельном клане.
Обновлено в 14:00
Музыка
В Петербурге стартует фестиваль «Звезды белых ночей»
В Мариинском театре открывается международный фестиваль искусств «Звезды белых ночей».
Обновлено в 02:17