Экономика

Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьямКоммерсантъ вчера в 07:49

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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