Экономика

Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьямEastRussia 09:58

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, по которому многодетные семьи в которых родился третий или последующий ребенок получат компенсацию ипотечного кредита на приобретение жилья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Коммерсантъ07:49

Госдума приняла во втором чтении законопроект о выплатах многодетным семьям для погашения ипотеки

Агентство Москва05:59

Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным

РБК07:28

Силуанов: на погашение ипотеки многодетным семьям в 2019 году направят 10 млрд рублей

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ТАСС06:57

Треть квартиры - в подарок

Российская газета08:41

Госдума во II чтении освободила от НДФЛ компенсацию ипотеки многодетным

РИА Новости06:28
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:34, Вашингтон
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