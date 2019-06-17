Экономика
Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьямEastRussia 09:58
Госдума одобрила во втором чтении законопроект, по которому многодетные семьи в которых родился третий или последующий ребенок получат компенсацию ипотечного кредита на приобретение жилья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Силуанов: на погашение ипотеки многодетным семьям в 2019 году направят 10 млрд рублей
Парламентская газета08:27
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:34, Вашингтон
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Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
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Представитель ДНР сообщил, что украинцы открыли огонь по посёлку Ясное
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