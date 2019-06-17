Экономика

Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьямКоммерсантъ 07:49

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Коммерсантъ07:49

Госдума приняла во II чтении проект о компенсации ипотеки многодетным

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Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным

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Госдума приняла во втором чтении законопроект о выплатах многодетным семьям для погашения ипотеки

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