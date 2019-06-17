Экономика
Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьямКоммерсантъ 07:49
Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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Силуанов: на погашение ипотеки многодетным семьям в 2019 году направят 10 млрд рублей
Парламентская газета08:27
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В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.
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Армия и оружие
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Волкер заявил о намерении Украины купить военную технику у США
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