Экономика
Госдума одобрила компенсацию ипотеки многодетным семьямМетагазета 08:54
Законопроект о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям во втором чтении приняли депутаты Государственной Думы. Документ направлен на реализацию послания президента РФ Владимира Путина.
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Силуанов: на погашение ипотеки многодетным семьям в 2019 году направят 10 млрд рублей
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:46, Вашингтон
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