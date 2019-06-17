Экономика

Госдума одобрила компенсацию ипотеки многодетным семьямМетагазета 08:54

Законопроект о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям во втором чтении приняли депутаты Государственной Думы. Документ направлен на реализацию послания президента РФ Владимира Путина.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Коммерсантъ07:49

Треть квартиры - в подарок

Российская газета08:41

Госдума приняла во II чтении проект о компенсации ипотеки многодетным

РИА Новости06:10

Силуанов: на погашение ипотеки многодетным семьям в 2019 году направят 10 млрд рублей

Парламентская газета08:27

Госдума одобрила во II чтении законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

ТАСС06:57

Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным

РБК07:28

Госдума приняла во втором чтении законопроект о выплатах многодетным семьям для погашения ипотеки

Агентство Москва05:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:46, Вашингтон
Политика

Меркель назвала условие для снятия санкций с РФ

По словам немецкого политика, ФРГ и Украина не обсуждали усиление санкций в отношении РФ, а вели диалог о продлении действующего режима.
Обновлено в 09:06
Политика

Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:59
Происшествия

В Японии произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами

Обновлено в 09:51
Политика

МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками

Руководство МВД намерено жестко наказывать полицейских, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
Обновлено в 10:04
Наука

Окаменелости указали на живших в Арктике 1,4 миллиона лет назад гиен

Окаменелости двух зубов, найденные в канадской Арктике, принадлежали вымершей гиене Chasmaporthetes ossifragus, жившей около 1,4 миллиона лет назад, сообщается в Open Quaternary.
Обновлено в 08:36
Происшествия

В Кемерово приземлился самолет НАТО

Обновлено в 10:17
Экономика

Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей

Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Фельдшер погибла в ДТП со скорой помощью в Моршанске

Один человек погиб и ещё четверо пострадали в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Тамбовской области.
Обновлено вчера в 17:18
Интернет

Facebook презентовала криптовалюту Libra

Компания Facebook выпустит собственную криптовалюту Libr.
Обновлено в 07:48
Общество

В Италии умерла старейшая жительница Европы

Обновлено в 10:38
Хоккей

СКА лишится защитника Патрика Херсли

Петербургский хоккейный клуб СКА лишится шведского защитника Патрика Херсли. Спортсмен не будет подписывать с клубом новое соглашение.
Обновлено в 08:34
Политика

Песков назвал высказывания Кудрина о бедности эмоциональными

По словам Пескова, высказывания Кудрина больше относятся к эмоциональным проявлениям.
Обновлено в 06:06
Происшествия

ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили

В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.
Обновлено в 07:48
Кино

Вышел тизер сериала о финансовой пирамиде с Кирстен Данст

Канал Showtime опубликовал в YouTube тизер сериала «Как стать Богом в Центральной Флориде». Главную роль в шоу сыграла Кирстен Данст.
Обновлено в 04:19
Общество

Представитель Алибасова сообщил о его состоянии после выписки

Обновлено вчера в 12:49
Политика

Экс-президент Египта Мурси внезапно скончался в зале суда

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался на 68-м году жизни во время суда, об этом сообщает Extra News.
Обновлено вчера в 12:48
Транспорт

Первые десять минут парковки могут сделать бесплатными

Первые десять минут на платных парковочных местах в городах могут стать бесплатными. На это направлен внесенный в Госдуму законопроект.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

Обновлено в 08:43
Происшествия

Следователи отпустили младшего сына экс-хоккеиста Соколова

Обновлено в 10:11
Футбол

Бразильский защитник Мурильо пополнил ряды «Локомотива»

Обновлено в 09:41
Технологии

«Мегафон» запустил платформу для поиска пропавших людей

Система, разработанная и протестированная совместно с МВД и «Лиза Алерт» в марте, позволяет сократить время на поиск свидетелей и упростить задачу спасательных служб.
Обновлено в 05:55
Здоровье

Томские медицинские организации вернули пациентам почти 100 000 рублей

109 медицинских организаций лечили пациентов Томской области по программе ОМС в минувшем году, в том числе 46 частных.
Обновлено в 08:00
Финансы

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублей

Курс евро в свою очередь снизился на 0,58%, до 71,74 рубля. При этом утром 18 июня евро опустился ниже отметки в 72 рублей впервые с 23 мая.
Обновлено в 10:05
Наука

Химики впервые синтезировали природное противораковое вещество

Обновлено вчера в 12:17
Футбол

У Катара могут отнять футбольный чемпионат мира 2022 года

Чемпионат мира по футболу 2022 года получил Катар, опередивший в декабре 2010 года во время голосования среди стран-претендентов США, Южную Корею, Японию и Австралию.
Обновлено в 08:50
Энергетика

Росстат сообщил о росте цен на бензин в мае на 17,5%

Производители автомобильного бензина в России увеличили цены на свою продукцию в мае 2019 года в среднем на 17,5%, говорится в сообщении Росстата.
Обновлено в 10:10
Культура

Победители конкурса Чайковского выступят на Фестивале искусств в Клину

Обновлено в 10:15
Спорт

Глава Чувашии сравнил расследование РУСАДА с фейковыми новостями

Глава Чувашии Михаил Игнатьев прокомментировал РБК сообщение об обнаруженных Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) нарушениях.
Обновлено в 07:29
Общество

В Эрмитаже пройдет выставка фонда Louis Vuitton

Обновлено в 09:20
Авто

Среднемоторный суперкар Aston Martin назовут Valhalla

Компания Aston Martin подтвердила, что новый среднемоторный суперкар марки получит название Valhalla.
Обновлено в 07:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное