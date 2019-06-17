Экономика
Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьямКоммерсантъ 07:49
Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:57, Вашингтон
Гаджеты
В России появились недорогие телевизоры Hi от сети «Эльдорадо»
Розничная сеть «Эльдорадо» объявила о старте производства и продаж техники под собственной торговой маркой Hi.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Автомат Калашникова отметил 70-летие
70 лет назад, 18 июня 1949 года, вышло в свет постановление Совета Министров СССР №2611-1033сс о принятии на вооружение Советской Армии и ВМФ «7.62 Автомат Калашникова» в двух вариантах – с деревянными и металлическими прикладами.
Обновлено в 06:13
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Интернет
Facebook запустит свою криптовалюту Libra
Американская компания Facebook к 2020 году запустит в обращение собственную криптовалюту Libra, сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Политика
«Газпром» предложил Украине начать переговоры «с чистого листа»
Член правления компании Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" предложил Украине вернуться к переговорам с "чистого листа".
Обновлено в 04:50
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Обновлено в 05:39
Экономика
В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Футбол
«Боруссия» продлила контракт с Фавром
Главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр подписал новое соглашение с клубом, сообщает пресс-служба черно-желтых.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Обновлено вчера в 17:47
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
Стало известно, за кого вышла замуж Анастасия Макеева
Вероятно, после предыдущего неудачного брака с Глебом Матвейчуком Макеева боится спугнуть счастье.
Обновлено в 07:00
Политика
Песков: Кремль не вмешивается в решение Чечни и Дагестана по границе
Кремль следит за тем, как урегулируется вопрос с установлением административной границы между Чечней и Дагестаном.
Обновлено в 07:36
Энергетика
Дания поплатится за задержку «Северного потока-2»
Позиция Дании, из-за которой «Северный поток-2» может быть введен в эксплуатацию с задержкой, обернется убытками.
Обновлено в 06:55
Кино
Кристина Асмус показала фото с голой грудью
Персонаж Петрова начинает узнавать жизнь своего врага, читая его личную переписку: среди прочих сообщений и фотографий попадается откровенное фото возлюбленной, которую исполнила Асмус.
Обновлено в 06:00
Авто
Объявлены цены на обновленный Subaru Outback для России
Дилеры Subaru в России начали прием заказов на обновленный внедорожный универсал Subaru Outback 2019.
Обновлено в 06:00
Общество
Омская область за год опустилась в рейтинге благосостояния семей
Обновлено вчера в 07:12
Армия и оружие
В Воронеже началось производство третьего и четвертого Ил-112В
Работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В ведутся с 2014 года.
Обновлено в 02:01
Политика
Песков рассказал о формате «прямой линии» с Путиным
Предстоящая «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет в классическом формате.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Погиб экс-глава Свердловской железной дороги, подозреваемый во взятке
Обновлено вчера в 10:58
Армия и оружие
Шойгу предложил воевать по-новому
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России
В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Путин разрешил регистрировать россиянам излишки земли
Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.
Обновлено в 00:40
Армия и оружие
Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана дополнительно 1000 американских военнослужащих.
Обновлено вчера в 20:05
Технологии
«Мегафон» запустил платформу для поиска пропавших людей
Система, разработанная и протестированная совместно с МВД и «Лиза Алерт» в марте, позволяет сократить время на поиск свидетелей и упростить задачу спасательных служб.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Швеции над зданием администрации муниципалитета подняли флаг СССР
В Швеции над зданием муниципалитета в коммуне Тэбю подняли флаг СССР. Об этом в понедельник, 17 июня, пишет газета Expressen.
Обновлено вчера в 08:27