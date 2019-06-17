Экономика
Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьямКоммерсантъ вчера в 07:49
Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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Жириновский предложил выплачивать по 450 тысяч рублей многодетным семьям переселенцев
Парламентская газета06:08
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Политика
Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек
Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 07:11
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Обновлено в 00:58
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Музыка
Баста и Little Big выступят на премии «Новое радио Awards»
Обновлено в 05:15
Гаджеты
За смартфоны Huawei без приложений Google и Facebook вернут деньги
Согласно условиям, если на смартфоне от Huawei перестал работать какой-либо из сервисов Google (например, Play Market, Gmail, YouTube) или Facebook (клиенты соцсетей, WhatsApp или Instagram), то продавец возместит полную стоимость устройства.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Подмосковье обрушился мост через реку Лама
Как сообщили «РИА Новости», мост установлен над рекой Лама, на которой и стоит Волоколамск.
Обновлено в 07:11
Общество
Госдума поддержала в I чтении продление дачной амнистии до 2022 года
Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении проект закона о продлении дачной амнистии еще на три года - до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ
Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Общество
Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Лавров: слова Зеленского об отказе от прямого диалога с Донецком и Луганском расстраивают
Лавров отметил, что Россия и Швейцария имеют общую позицию касательно полного и последовательного выполнения Украиной минского комплекса мер.
Обновлено в 06:29
Политика
В Харькове проспекту вернули имя маршала Жукова
На вступлении в начале июня харьковский мэр назвал «отбросами общества» радикалов, которые снесли расположенный на проспекте бюст маршалу Георгию Жукову и пообещал вернуть улице историческое имя.
Обновлено в 07:27
Политика
Могерини заявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России
Агропромышленный сектор Евросоюза уже оправился от введённых Россией в 2014 году контрсанкций, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Обновлено в 04:06
Экономика
Россияне чаще стали покупать водку в небольшой таре
В кризис люди чаще выпивают в одиночестве, потому и берут емкость поменьше, говорит Дробиз, не стоит связывать это только с экономией: бутылка 0,5 л обойдется дешевле, чем две по 0,25 л.
Обновлено вчера в 17:57
Футбол
ЦСКА выкупил у «Эвертона» футболиста Влашича
Обновлено в 07:20
Происшествия
Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову
В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева «разнесла» участницу шоу «Давай поженимся»
Недавно ведущая буквально «разнесла» одну из участниц шоу «Давай поженимся».
Обновлено в 04:01
Политика
В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве Джамаля Хашукджи
Эр-Рияд виновен в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявила спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.
Обновлено в 06:35
Хоккей
Барбашев упал с пожарной машины во время парада «Сент-Луиса»
Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев не удержался на ногах и упал с пожарной машины.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Навки впервые победила на соревнованиях
4-летняя Надя заняла первое место. Пока мир ахает по поводу достижений на льду Саши Плющенко, подросла еще одна звезда фигурного катания.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Угрожавший взорвать машину в центре Москвы бизнесмен не признал вину
Предприниматель Дмитрий Шалай, который осенью прошлого года угрожал взорвать газовый баллон в автомобиле на Васильевском спуске в Москве, отказался признавать вину в хулиганстве.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена
Власти Японии отменили угрозу цунами, объявленную после землетрясения на севере страны.
Обновлено вчера в 12:52
Экономика
Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Футбол
Московское «Динамо» объявило о переходе украинского защитника
Обновлено в 06:13