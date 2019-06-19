Закон о компенсации ипотеки многодетным семьям принят ГосдумойФАН 06:53

с чего всё началось

Государственная дума приняла закон о компенсации ипотечных кредитов российским семьям, в которых после 1 января текущего года родился третий ребенок и последующие дети. Об этом говорится на официальном сайте нижней палаты парламента.

Происшествия ФСБ провела обыск в администрации Пушкинского района Подмосковья Сотрудники правоохранительных органов наведались в администрацию Пушкинского района Московской области.

Здоровье Детский врач рассказала об опасности использования подгузников летом Ранее, как писал News.ru, Роскачество проверило детские подгузники на безопасность, и те не вызвали нареканий.

Политика Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.

Политика Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.

Шоу-бизнес Малахов показал состояние Алибасова после выписки Телеведущий Андрей Малахов показал видео беседы с продюсером Бари Алибасовым в его квартире после выписки.

Политика В МИД России сочли голословными заявления следственной группы по МН17 В адрес российской стороны выдвигаются голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности.

Экономика Сбербанк начал доставлять посылки Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.

Политика Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Армия и оружие Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку Подразделения украинской армии нанесли массированный артиллерийский удар по окраинам и пригороду Донецка, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

Политика На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.

Футбол Стала известна сумма трансфера Влашича в ЦСКА Московский ЦСКА объявил о договоренности с ливерпульским "Эвертоном" о трансфере полузащитника Николы Влашича, который в сезоне-2018/19 выступал за столичный клуб на правах аренды, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Сильное землетрясение произошло в Японии Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Японии, есть пострадавшие.

Политика Эрдоган назвал смерть экс-президента Египта Мурси убийством Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что бывший лидер Египта Мухаммед Мурси, скончавшийся в зале суда, был убит, передает Reuters.

Происшествия В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с автобусом Очевидцы в социальных сетях отмечают, что пострадавших могло быть намного больше, если бы ДТП произошло на пару метров ближе к остановке или к пешеходному переходу, где всегда много людей.

Экономика Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.

Политика Оксфорд получил крупнейшее в истории британских университетов пожертвование Как отмечает BBC, это рекордное пожертвование в истории британских университетов.

Шоу-бизнес Дарина Эрвин отметила день рождения в объятиях Цекало Дарина Эрвин отметила день рождения в объятиях Цекало Молодая жена продюсера поделилась фото и видео с праздника.

Футбол «Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или Македонии Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором "АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.

Политика Крым уже технологически не сможет обрабатывать днепровскую воду Крымские обслуживающие предприятия уже технологически не смогут обрабатывать воду из Днепра, которая ранее поставлялась по Северо-Крымскому каналу.