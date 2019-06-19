Экономика
Закон о компенсации ипотеки многодетным семьям принят ГосдумойФАН 06:53
Государственная дума приняла закон о компенсации ипотечных кредитов российским семьям, в которых после 1 января текущего года родился третий ребенок и последующие дети. Об этом говорится на официальном сайте нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, говорится в карточке документа на сайте нижней палаты парламента.Коммерсантъ08:38
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Многодетные семьи смогут получить по 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Парламентская газетавчера в 06:22
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:41, Ашберн
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