Политика
Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьямКубанские новости 09:18
Законопроект был внесен группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Он позволяет оказывать помощь семьям по погашению ипотечного кредита после рождения третьего или последующих детей, пишет РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить
Важно максимально оперативно принять данный законопроект, поскольку он будет иметь обратную силу – с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребёнок родился в этом году. Мы планируем принять его до конца мая.
— Вячеслав Володин, российский политикПраво.ру 07:53
с чего всё началось
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов семьям при рождении третьего или последующих детей.Коммерсантъ09:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Госдума рассмотрит закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям
Иркутск Сегоднявчера в 03:13
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 20:55, Ашберн
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Футбол
Унаи Эмери: «Сыграет Чех или не сыграет, я все равно хочу добиться чего-то весомого в последний момент его карьеры»
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери не дал ответ на вопрос о том, сыграет ли голкипер «канониров» Петер Чех в финале Лиги Европы.
Обновлено в 20:38
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено в 10:50
Здоровье
Основатель системы ОМС оценил изменение правил страхования
Основатель системы ОМС Владимир Гришин прокомментировал в разговоре с RT изменение правил обязательного медицинского страхования (ОМС) в России.
Обновлено в 05:34
Общество
Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо
Приход холодного фронта в столичный регион после сильной жары может стать причиной возникновения шквалов, смерчей и торнадо, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), климатолога Владимира Семенова.
Обновлено в 03:51
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Шоу-бизнес
Крид рассказал об отношениях с меркантильной певицей Нюшей
Певец Егор Крид в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о своих отношениях с артисткой Нюшей, а также назвал причину их расставания.
Обновлено в 16:14
Происшествия
МВД проверило работу компании попавшего в ДТП в Приморье автобуса
В работе компании-перевозчика, автобус которой стал участником ДТП в Приморском крае, не выявлены нарушения.
Обновлено в 07:53
Космос
Российские космонавты посвятят выход в открытый космос юбилею Леонова
Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин посвятят выход в космическое пространство юбилею Алексея Леонов.
Обновлено в 08:49
Музыка
Литва требует пересмотреть итоги «Евровидения»
Литовский певец Юриюс Векленко, не сумевший пройти в финал "Евровидения", потребовал признать ошибку в подсчете голосов.
Обновлено в 14:22
Гаджеты
Intel представила 10-нанометровые процессоры Ice Lake
Обновлено в 03:37
Космос
Члены экипажа SIRIUS завершили виртуальную миссию на Луне и вернулись на корабль
Четыре члена экипажа эксперимента SIRIUS завершили виртуальную миссию на поверхности Луны и вернулись на корабль.
Обновлено в 08:27
Гаджеты
Xiaomi представила два новых смартфона из линейки Redmi
Обновлено в 08:53
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Баскетбол
ЦСКА победил «Зенит» и вышел в финал Единой лиги ВТБ
Обновлено в 14:40
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета с совладелицей S7
Обновлено в 02:28
Гаджеты
Новый ноутбук HP Envy обзаведется деревянной отделкой
Обновлено в 10:26
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты
Microsoft выпустил геймерскую мышку IntelliMouse Pro
Компания Microsoft анонсировала новую версию классической мышки под названием IntelliMouse Pro.
Обновлено в 16:16
Общество
В России может появиться субсидия для многодетных отцов
В России может появиться новый вид выплат, так называемый «отцовский капитал».
Обновлено в 19:25
Общество
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено в 18:30
Политика
Зеленский посетил передовую Донбасса
Минувшим вечером, 27 мая, новый глава Украины Владимир Зеленский приехал на территорию Донбасса в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил государства.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Дочь Пирло сбила машина в Турине
Анжела Пирло, дочь экс-полузащитника "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло, попала под машину в Турине.
Обновлено в 15:50
Музыка
Цыганова потребовала не участвовать в «Евровидении» из-за геев
Певица Вика Цыганова в беседе с "Царьградом" рассказала, почему ей неприятно говорит о музыкальных проектах вроде "Голоса" или "Евровидения".
Обновлено в 07:59
Политика
Папа Римский выступил против «великой стены» Трампа
Папа Римский Франциск выступил с резкой критикой планов президента США по строительству «великой стены» на границе с Мексикой, 28 мая передает агентство Reuters.
Обновлено в 15:10
Гаджеты
Huawei выпустит замену Android в июне
Huawei, лишившаяся доступа к Android из-за санкций США, запустит собственную операционную систему в июне.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес
Хирург Дарьи Пынзарь показала ее фото до пластики
На странице клиники появились фото Дарьи Пынзарь, бывшей участницы «Дома-2», а ныне блогерши, дизайнера и мамы двоих сыновей.
Обновлено в 14:01
Политика
Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово
Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.
Обновлено в 04:37