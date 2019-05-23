Экономика
Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьямКубанские новости вчера в 09:18
Законопроект был внесен группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Он позволяет оказывать помощь семьям по погашению ипотечного кредита после рождения третьего или последующих детей, пишет РИА Новости.
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Важно максимально оперативно принять данный законопроект, поскольку он будет иметь обратную силу – с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребёнок родился в этом году. Мы планируем принять его до конца мая.
— Вячеслав Володин, российский политикПраво.ру вчера в 07:53
с чего всё началось
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов семьям при рождении третьего или последующих детей.Коммерсантъвчера в 09:08
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Госдума рассмотрит закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям
Иркутск Сегодня27 мая в 03:13
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