Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьямRT на русском 08:03

с чего всё началось

Важно максимально оперативно принять данный законопроект, поскольку он будет иметь обратную силу – с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребёнок родился в этом году. Мы планируем принять его до конца мая.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Как отмечается, инициатива направлена на реализацию целей, обозначенных в послании президента.

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