Политика

Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьямRT на русском 08:03

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Как отмечается, инициатива направлена на реализацию целей, обозначенных в послании президента.
Читать в источнике
Вячеслав Володин
Важно максимально оперативно принять данный законопроект, поскольку он будет иметь обратную силу – с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребёнок родился в этом году. Мы планируем принять его до конца мая.
— Вячеслав Володин, российский политикПраво.ру 07:53
с чего всё началось
Госдума приняла в первом чтении законопроект
, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов семьям при рождении третьего или последующих детей.
Коммерсантъ09:08

Подробнее о событии

Госдума приняла в первом чтении законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

ТАСС07:47

Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

RT на русском08:03

Госдума в первом чтении поддержала компенсацию ипотеки многодетным семьям

РИА Новости07:55

Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Коммерсантъ09:08

Многодетные получат 450 тысяч рублей на ипотеку

Парламентская газета09:29

Госдума рассмотрит закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям

Иркутск Сегоднявчера в 03:13

Государство поможет погасить ипотеку россиянам

Deita.ru26 мая в 21:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
Происшествия

В Саратовской области подросток ударил ученицу топором

В Вольске Саратовской области подросток принес в школу №4 топор и ударил им ученицу из-за конфликта.
Обновлено в 05:45
Политика

Зеленский впервые приехал в Донбасс как президент

Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил Донбасс, сообщает его пресс-служба в понедельник, 27 мая.
Обновлено вчера в 13:52
Политика

Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины

Обновлено в 09:37
Общество

Выпускники приступили к сдаче ЕГЭ

Обновлено вчера в 04:30
Транспорт

Северный дублер Кутузовского проспекта построят в 2021 году

В настоящее время за счет средств городского бюджета возводится южный дублер Кутузовского проспекта протяженностью более 12 км. Работы на первом участке от Аминьевского шоссе до Минской улицы планируется завершить в этом году.
Обновлено в 09:13
Политика

Посольство требует освободить задержанного в Косово россиянина

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что полиция Косово задержала россиянина, который является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации.
Обновлено в 06:59
Экономика

На Урале нашли крупнейший за тридцать лет изумруд

Обновлено в 10:13
Происшествия

Замначальника управления Росгвардии попал под следствие

Следственным управлением СКР по Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Управления Росгвардии по Калужской области.
Обновлено в 08:22
Общество

Автопроизводители пожаловались в ФСБ на работу судов Краснодара

Обновлено в 08:53
Общество

Москвичей предупредили о торнадо после жары

Климатологи предупредили, что аномальная жара в Москве может спровоцировать торнадо, передает агентство "Москва".
Обновлено в 09:58
Общество

Правительство поддержало повышение штрафов за неявку в военкомат

Правительство поддерживает законопроект об увеличении штрафов за неявку в военкомат, сообщает ТАСС со ссылкой на проект официального отзыва кабинета министров на законодательную инициативу депутатов Еврейской автономной области.
Обновлено в 02:26
Гаджеты

Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch

Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch, оснащенный 4-дюймовым дисплеем Retina, накопителем емкостью до 256 Гб и процессором A10 Fusion, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 09:56
Общество

Пермская гимназия отменяет систему баллов для первоклашек

Пермская гимназия №4, где для девочек завысили проходные баллы для зачисления в первый класс, больше не будет набирать дошкольников по результатам экзаменов.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

Жена помогла Стасу Михайлову пережить смерть брата

Михайлов потерял старшего брата Валерия, который был для него примером для подражания.
Обновлено в 07:43
Происшествия

ЕСПЧ обязал Россию заплатить семьям пропавших в Чечне людей 1 млн евро

Суд признал власти ответственными за исчезновения 12 человек ЕСПЧ обязал Россию выплатить семьям пропавших в Чечне в 2000-2005 годах людей 1168000 евро.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

Турция объявила об антитеррористической операции в Ираке

Обновлено в 08:14
Политика

В МВД и Минобороны выступили против обращения «господин»

Не только в силовых структурах, но и в повседневном обиходе прижилось обращение "товарищ", при этом к тем, кого подозревали в преступлении или еще каком-нибудь некрасивом поступке, несовместимом с товариществом, употреблялось слово "гражданин".
Обновлено в 10:02
Политика

Зеленский назначил секретаря СНБО Украины

Украинский президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороно (СНБО).
Обновлено в 09:50
Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Столкновение серфингиста с «Метеором» в Петербурге попало на видео

Обновлено в 08:56
Происшествия

Информация об угрозе взрыва в ТРЦ «Щука» в Москве оказалась ложной

Обновлено в 10:01
Авто

PSA Group: рублевые цены на автомобили Opel пока не определены

Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

Семикратная чемпионка Слуцкая ждет третьего ребенка от нового мужа

Семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:03
Футбол

Президента ФК «Уэска» заподозрили в организации договорных матчей

Национальная полиция Испании задержала директора ФК «Уэска» Августина Ласаоса. Его подозревают в организации договорных матчей.
Обновлено в 08:56
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Шоу-бизнес

Муж выдал округлившийся живот Леры Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева уже несколько недель отдыхает во Флориде вместе с мужем Игорем Макаровым и маленькой дочкой Машей.
Обновлено в 08:35
Общество

Российских школьников начнут обучать ЗОЖ

К 2020 году в российских школах могут появиться программы, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ).
Обновлено в 05:08
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
Здоровье

Основатель системы ОМС оценил изменение правил страхования

Основатель системы ОМС Владимир Гришин прокомментировал в разговоре с RT изменение правил обязательного медицинского страхования (ОМС) в России.
Обновлено в 05:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное