Экономика
Закон о компенсации ипотеки многодетным семьям принят в первом чтенииВести.Ru вчера в 08:01
Госдума приняла в первом чтении законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов. Инициативу внесли на рассмотрение спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, ее поддержали депутаты из "Единой России" и других фракций.
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Важно максимально оперативно принять данный законопроект, поскольку он будет иметь обратную силу – с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребёнок родился в этом году. Мы планируем принять его до конца мая.
— Вячеслав Володин, российский политикПраво.ру вчера в 07:53
с чего всё началось
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов семьям при рождении третьего или последующих детей.Коммерсантъвчера в 09:08
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Госдума рассмотрит закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям
Иркутск Сегодня27 мая в 03:13
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