Экономика
Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетнымРБК 07:28
Госдума во втором чтении одобрила законопроект, который предполагает компенсацию ипотеки для многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. В первом чтении, которое прошло 28 мая, законопроект также был одобрен.
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В Госдуме доработали законопроект об ипотечных компенсациях многодетным семьям
Интерфаксвчера в 07:27
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