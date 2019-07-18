Энергетика
Госдума одобрила законопроект о ценах на бензинМосква 24 08:13
Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании цен на бензин и дизельное топливо. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента. Предусмотрено снижение условной средней оптовой цены бензина с 56 тысяч до 51 тысячи рублей за тонну (41 рубль за литр на АЗС).
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:08, Вашингтон
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