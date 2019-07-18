Задача "демпфера", по словам Председателя Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке. "Цена на нефть может быть любой — она может падать, она может расти.

с чего всё началось

Законопроект, вводящий в РФ новый механизм для удержания цен на топливо и бензин, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля. Инициатива направлена на изменение демпфера — механизма, который направлен на госрегулирование цен на бензин.

Госдума вводит новые правила для удержания цен на бензин

Экономика Росстат оценил реальные доходы населения: продолжают падать По данным ведомства, реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян во втором квартале снизились на 0,2%, а за полугодие – на 1,3% в годовом выражении.

Происшествия В Полтавской области обнаружили осведомителя ФСБ По данным ведомства, указанное лицо в 2016–2019 годах за деньги передавало сведения в ФСБ.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.

Происшествия В результате ДТП в Туве погибли семь человек В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.

Политика Захарова раскритиковала идею Зеленского о гражданстве Захарова заявляет, что к механизму предоставления второго гражданства этническим украинцам возникает множество вопросов.

Шоу-бизнес Александр Олешко оправдал некрасивый поступок Софии Ротару Олешко добавил, что не раз пересекался с Ротару на концертах, гастролировал вместе с ней, и ни разу за все это время не видел, чтобы певица как-то некрасиво обошлась с кем-то из поклонников.

Политика Зеленский заявил, что «партнеры Украины» были против его звонка Путину Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "партнеры" Киева были против его общения с российским коллегой Владимиром Путиным и убеждали отказаться от идеи звонить ему.

Футбол «Интер» предложит Лукаку контракт на 41 миллион фунтов Ранее «Интер» предложил за Лукаку 63 миллиона фунтов, но «МЮ» рассчитывает получить за бельгийца больше 79 миллионов фунтов.

Футбол «Спартак» объявил о трансфере Мирзова Московский «Спартак» официально объявил о переходе 26-летнего полузащитника Резиуана Мирзова.

Происшествия В Мюнхене пропали две россиянки Полиция Мюнхена возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в городе двух россиянок.

Гаджеты Список смартфонов Honor, которые получат обновление до Android 10 Q Ранее компания Huawei опубликовала список смартфонов, которые получат обновление Android 10 Q. Также в нем присутствовали несколько моделей смартфонов Honor.

Политика Путин поручил отменить штрафы с камер, размещённых с нарушениями Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года решить вопрос с отменой штрафов с камер, которые размещены с нарушениями.

Кино Вышел новый трейлер продолжения «Оно» Премьера второй части намечена на 5 сентября. Напомним, что первая часть "Оно" вышла в сентябре 2017 года.

Политика МИД выразил протест советнику посольства США из-за виз учителям Дипломаты выразили ему протест в связи с заявлениями посла США Джона Хантсмана об "отказе" в визах сотрудникам англо-американской школы.

Политика Госдума приняла закон о «шпионских» устройствах Госдума России в четверг, 18 июля, в третьем чтении приняла законопроекты, которые уточняют понятия «специальных средств» из-за которых граждане могут быть привлечены к ответственности по обвинению в шпионаже.

Политика СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».

Политика Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2» Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Политика Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.

Политика ФБК нашел у семьи главы Мосгоризбиркома две квартиры в Хорватии Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального утверждает, что семье главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова принадлежат две квартиры в хорватском городе Ика общей площадью 200 квадратных метров.

Политика Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".