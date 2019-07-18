Энергетика
Госдума в первом чтении одобрила закон о сдерживании цен на топливоАргументы и Факты 11:35
Второе чтение запланировано на будущей неделе Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили поправки в Налоговый кодекс по корректировке демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ.
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Задача "демпфера", по словам Председателя Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке. "Цена на нефть может быть любой — она может падать, она может расти.Государственная Дума РФ07:48
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