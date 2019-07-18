Энергетика

Госдума в первом чтении одобрила закон о сдерживании цен на топливоАргументы и Факты 11:35

Второе чтение запланировано на будущей неделе Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили поправки в Налоговый кодекс по корректировке демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ.
Читать в источнике
Обсудить1
с чего всё началось

Законопроект о механизме сдерживания цен на бензин принят в первом чтении

Задача "демпфера", по словам Председателя Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке. "Цена на нефть может быть любой — она может падать, она может расти.
Государственная Дума РФ07:48

Подробнее о событии

Обнаглевших нефтяников обуздает правительство

Deita.ru11:45

Вся Россия будет ездить заправляться в Казахстан – депутат Госдумы

REGNUM08:48

Госдума проголосовала за законопроект о контроле цен на топливо

Коммерсантъ09:13

Госдума одобрила новый механизм стабилизации цен на бензин

News.ru08:39

Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке демпфера на топливо

ТАСС07:54

Госдума приняла проект о стабилизации цен на нефть в первом чтении

Парламентская газета08:30

Законопроект о сдерживании цен на топливо прошел первое чтение

Российская газета09:53
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:43, Вашингтон
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие

В результате обстрела ВСУ ранена жительница Донецка

В результате обстрела со стороны украинских вооруженных формирований ранена мирная жительница Донецка.
Обновлено в 11:55
Политика

Анкара осудила исключение Турции из программы истребителей F-35

Обновлено в 11:55
Политика

Генерального директора «Рустави 2» уволили

Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию, сообщает «Говорит Москва».
Обновлено в 10:37
Экономика

Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия

Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе

Обновлено в 07:47
Политика

Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
Обновлено в 08:14
Политика

Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят пять партий

Пять партий преодолевают 5%-ный проходной барьер на внеочередных выборах в Верховную раду, свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической службой Центра Разумкова.
Обновлено в 12:26
Политика

Путин назвал главное условие урегулирования конфликта в Донбассе

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком в Санкт-Петербурге рассказал, что является основным условием полноценного урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено в 12:37
Общество

Столичная мэрия подала к Церетели иск на 55 млн рублей

Департамент городского имущества Москвы подал иск к известному скульптору Зурабу Церетели, сумма исковых требований превышает 55 млн рублей.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Политика

Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Политика

МИД выразил протест из-за американских учителей

МИД России выразил протест дипломату из-за заявлений американских официальных лиц о якобы невыдаче виз учителям США.
Обновлено в 12:26
Общество

МЧС экстренно предупредило москвичей о грозе

Обновлено в 09:10
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.
Обновлено в 10:12
Футбол

Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»

Обновлено в 11:15
Гаджеты

Список смартфонов Honor, которые получат обновление до Android 10 Q

Ранее компания Huawei опубликовала список смартфонов, которые получат обновление Android 10 Q. Также в нем присутствовали несколько моделей смартфонов Honor.
Обновлено в 05:58
Политика

Путин поручил отменить штрафы с камер, размещенных с нарушениями

Президент Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено в 11:20
Финансы

ЦБ оценил выплаты компаний по внешним долгам во 2-й половине 2019 года

По оценке Банка России, российским компаниям во второй половине 2019 года предстоит направить на выплаты по внешним долгам значительно меньше средств, чем в тот же период предыдущего года.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» задержан в Вильнюсе

Бывший генеральный директор ООО "Самаратранснефть-Терминал" Роман Ружечко, объявленный в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба", задержан в столице Литвы Вильнюсе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 10:52
Транспорт

Закрытый участок Сокольнической линии метро откроют в пятницу

Закрытые станции Сокольнической линии московского метро откроют на два дня раньше, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 09:26
Общество

Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные

Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
Обновлено в 10:36
Музыка

Альбом Эда Ширана установил новый музыкальный рекорд

Стоит отметить, что музыкант побил свой собственный рекорд. Речь идеи о предыдущей пластинке Ширана под названием «Divide».
Обновлено в 10:27
Происшествия

В Мюнхене пропали две россиянки

Полиция Мюнхена возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в городе двух россиянок.
Обновлено в 12:26
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу продюсера Рушана Насибулина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 11:42
Гаджеты

Одноплатный ПК Raspberry Pi 4 весьма склонен к перегреву

Одноплатный компьютер Raspberry Pi 4 получился намного интереснее, предшественников.
Обновлено в 12:04
Космос

Ракету с «Союзом МС-13» установили на стартовый стол на Байконуре

В четверг, 18 июля, ракета-носитель "Союз-ФГ" самарского производства установлена на стартовый стол космодрома Байконур в Казахстане.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Арестован избитый в ярославской колонии Евгений Макаров

Обновлено в 10:04
Энергетика

«Газпром» рассчитывает согласовать с Данией «Северный поток-2» осенью

Российская сторона рассчитывает, что Дания даст согласие на заявку по газопроводу "Северный поток-2" в октябре.
Обновлено в 10:52
Наука

В Новой Зеландии нашли новый вид альбатроса эпохи плиоцена

Палеонтологи описали новый род и вид альбатросов, обитавший 3-3,4 миллиона лет назад в Новой Зеландии, говорится в International Journal of Avian Science.
Обновлено в 04:32
Главное