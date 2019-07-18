Энергетика

Госдума одобрила законопроект о ценах на бензинМосква 24 08:13

Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании цен на бензин и дизельное топливо. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента. Предусмотрено снижение условной средней оптовой цены бензина с 56 тысяч до 51 тысячи рублей за тонну (41 рубль за литр на АЗС).
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с чего всё началось

Законопроект о механизме сдерживания цен на бензин принят в первом чтении

Задача "демпфера", по словам Председателя Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке. "Цена на нефть может быть любой — она может падать, она может расти.
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